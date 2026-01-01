Bei der Einreise nach Georgien müssen Reisende keine bestimmten Impfungen vorweisen. Standard-Impfungen sollten jedoch auf einem aktuellen Stand gehalten sein. Ärzte raten dazu, dass Sie sich gegen Polio, Diphtherie und Tetanus impfen lassen sollten. Eine Impfung gegen Hepatitis A und gegebenenfalls auch gegen Hepatitis B ist ebenfalls ratsam. Malaria ist zwar immer noch vertreten, jedoch eher in den Ausnahmefällen. Dennoch sollten Sie sich ausreichend vor Mückenstichen schützen. Diverse Mittel oder lange Kleidung kann äussert hilfreich sein. Meiden Sie zudem auch den Kontakt mit Tieren, denn Tollwut ist in Georgien immer wieder vertreten.

Sollten Sie von einem Tier gebissen oder gekratzt werden, besuchen Sie umgehend einen Arzt. Andere Länder und andere Sitten. Dies gilt speziell bei den Essgewohnheiten. Durchfallerkrankungen können auch in Georgien auftreten. Meiden Sie deshalb die Essenseinnahme von rohen Speisen. Das Wasser aus der Leitung ist ebenfalls nicht empfehlenswert. Sollten Sie durstig sein, kaufen Sie sich eine verschlossene Wasserflasche in einem Supermarkt.

Der Verschluss sollte noch versiegelt sein. Beim Putzen der Zähne ist ebenfalls Wasser aus einem Supermarkt ratsam. Sehr gerne beraten Sie unsere Reisexperten über dieses Thema und werden Ihnen noch viele weitere Georgien Reisetipps mit auf den Weg geben.