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Armenien Rundreisen vom Spezialisten

Land und Leute intensiv erleben

Armenien verfügt über eine faszinierende und Tausende Jahre alte christliche Kultur. Aber nicht nur mit geschichtlichen Höhepunkten wartet das Land zwischen Orient und Okzident auf, seine grossartigen und unverfälschten Naturlandschaften sind ebenso grosse Trumpfkarten der kleinen Republik in der Kaukasus Region. Das von sehr traditionellen Gesellschaftsformen geprägte Land öffnet sich allmählich dem Tourismus, einem mittlerweile wichtigen Teil seiner Wirtschaft. Durch die relative Abgeschiedenheit ist Armenien aber noch immer ein ursprüngliches Reiseziel, welches keinen Massentourismus kennt.

Die beste Art, das Land zu erkunden und erfahren, ist im Rahmen von privat geführten Armenien Rundreisen. Dabei sind Sie mit Ihrem eigenen Fahrer und lokalen Reiseleiter unterwegs und lernen dadurch das Land und seine äusserst gastfreundlichen Menschen intensiv kennen. Private Armenien Rundreisen lassen sich auch gut Nachbarländern wie Aserbaidschan oder Georgien kombinieren. Sprechen Sie mit unseren Spezialisten, wenn Sie eine spannende Kombination dieser Kaukasus Länder buchen möchten. Wir beraten Sie fachkundig und unterbreiten Ihnen gerne auch eine unverbindliche Offerte.

Icon map12 Tage
Armenien in seiner vollen Pracht
Preis auf Anfrage
ab/bis Jerewan
Highlights: Besuch von Gedenkstätte des Völkermordes, Degustation von Cognac, Bisichtigung von den schönsten Klöter...
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte
Icon map10 Tage
Begegnungen in Armenien
Preis auf Anfrage
ab/bis Jerewan
Highlights: Kulisse des Berges Ararat, Weindegustation, Lokale Käseherstellung
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map9 Tage
Blumenpracht in Armenien
Preis auf Anfrage
ab/bis Jerewan
Highlights: Besuch von Höhlenkloster, Erleben Sie eine Salzbodenvegetation, Bestaunen Sie die Blumenpracht
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte
Icon map14 Tage
Grosse Kaukasus-Entdeckungsreise
Preis auf Anfrage
ab Baku bis Jerewan
Highlights: Feuertempel der Zarathustrier & Palast des Shirvanshakhs, Fahrt durch die Schlucht des Flusses Ghirdiman,...
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte
Icon map12 Tage
Natur und Kultur am Rande Europas privat
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Besuch des Handschriftenmuseum Matenadaran, Degustieren Sie armenischen Wein, Besichtigung der...
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte

Geschichte und Kultur

Mit unseren Reisen erfahren Sie alles rund um die beeindruckende Geschichte Armeniens

Länderkombinationen – Armenien und Georgien

Eine Rundreise mit mehreren Ländern – ein Highlight der besonderen Art

Reisen nach Jerewan

Die Hauptstadt von Armenien, Jerewan, beeindruckt mit prachtvollen Bauten

Wandern in Armenien

Trekking- und Wanderferien von unseren Spezialisten ausgesucht

Reiseinformationen

Alle nützlichen Tipps und Informationen für eine gelungene Reise nach Armenien

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