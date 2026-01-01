Armenien verfügt über eine faszinierende und Tausende Jahre alte christliche Kultur. Aber nicht nur mit geschichtlichen Höhepunkten wartet das Land zwischen Orient und Okzident auf, seine grossartigen und unverfälschten Naturlandschaften sind ebenso grosse Trumpfkarten der kleinen Republik in der Kaukasus Region. Das von sehr traditionellen Gesellschaftsformen geprägte Land öffnet sich allmählich dem Tourismus, einem mittlerweile wichtigen Teil seiner Wirtschaft. Durch die relative Abgeschiedenheit ist Armenien aber noch immer ein ursprüngliches Reiseziel, welches keinen Massentourismus kennt.

Die beste Art, das Land zu erkunden und erfahren, ist im Rahmen von privat geführten Armenien Rundreisen. Dabei sind Sie mit Ihrem eigenen Fahrer und lokalen Reiseleiter unterwegs und lernen dadurch das Land und seine äusserst gastfreundlichen Menschen intensiv kennen. Private Armenien Rundreisen lassen sich auch gut Nachbarländern wie Aserbaidschan oder Georgien kombinieren. Sprechen Sie mit unseren Spezialisten, wenn Sie eine spannende Kombination dieser Kaukasus Länder buchen möchten. Wir beraten Sie fachkundig und unterbreiten Ihnen gerne auch eine unverbindliche Offerte.