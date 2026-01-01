Armenien Rundreisen vom Spezialisten
Land und Leute intensiv erleben
Armenien in seiner vollen Pracht
Preis auf Anfrage
ab/bis Jerewan
Highlights: Besuch von Gedenkstätte des Völkermordes, Degustation von Cognac, Bisichtigung von den schönsten Klöter...
12 Tage / 11 Nächte
Begegnungen in Armenien
Preis auf Anfrage
ab/bis Jerewan
Highlights: Kulisse des Berges Ararat, Weindegustation, Lokale Käseherstellung
10 Tage / 9 Nächte
Blumenpracht in Armenien
Preis auf Anfrage
ab/bis Jerewan
Highlights: Besuch von Höhlenkloster, Erleben Sie eine Salzbodenvegetation, Bestaunen Sie die Blumenpracht
9 Tage / 8 Nächte
Grosse Kaukasus-Entdeckungsreise
Preis auf Anfrage
ab Baku bis Jerewan
Highlights: Feuertempel der Zarathustrier & Palast des Shirvanshakhs, Fahrt durch die Schlucht des Flusses Ghirdiman,...
14 Tage / 13 Nächte
Natur und Kultur am Rande Europas privat
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Besuch des Handschriftenmuseum Matenadaran, Degustieren Sie armenischen Wein, Besichtigung der...
12 Tage / 11 Nächte
Geschichte und Kultur
Mit unseren Reisen erfahren Sie alles rund um die beeindruckende Geschichte Armeniens
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Kaukasus-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen