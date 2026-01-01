Ferien an Georgiens Schwarzmeerküste vom Spezialisten

Griechische Mythen der Argonauten befassen sich mit der Fahrt von Iason nach Kolchis im Kaukasus. Das Schwarze Meer ist sicherlich jedem bekannt und ein Begriff. Eine Vielzahl der Reisenden lockt es allerdings nach Bulgarien oder nach Rumänien. Das salzarme Wasser mit seinen angenehmen Temperaturen ist jedoch auch auf der gegenüberliegenden Seite, nämlich an der sogenannten sowjetischen Riviera, zu finden. Besonders der magnetische Strand könnte einigen bekannt sein. Dieser ist der wohl einzige Sandstrand, denn die meisten Strandabschnitte in Georgien weisen Kies oder Schotter auf.

Der Sandstrand von Ureki ist dunkel und zudem wird diesem Strand auch eine Heilwirkung nachgesagt. Speziell bei rheumatischen Symptomen soll ein Aufenthalt regelrechte Wunder bewirken. Es gibt noch weitaus mehr zu entdecken. Die Hafenstadt Batumi, welche auch die zweitgrösste Stadt in Georgien ist, ist einen Besuch auf alle Fälle wert. Reisende und Gäste können bei einem mediterranem Flair sowie einem angenehmen Klima erholsame Urlaubstage erleben.