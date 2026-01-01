Knecht Reisegruppe Gütesiegel
kaukasusreisen
Batumi, Adscharien, Georgien

Ferien an Georgiens Schwarzmeerküste vom Spezialisten

Ferien beim Spezialisten

Griechische Mythen der Argonauten befassen sich mit der Fahrt von Iason nach Kolchis im Kaukasus. Das Schwarze Meer ist sicherlich jedem bekannt und ein Begriff. Eine Vielzahl der Reisenden lockt es allerdings nach Bulgarien oder nach Rumänien. Das salzarme Wasser mit seinen angenehmen Temperaturen ist jedoch auch auf der gegenüberliegenden Seite, nämlich an der sogenannten sowjetischen Riviera, zu finden. Besonders der magnetische Strand könnte einigen bekannt sein. Dieser ist der wohl einzige Sandstrand, denn die meisten Strandabschnitte in Georgien weisen Kies oder Schotter auf.

Der Sandstrand von Ureki ist dunkel und zudem wird diesem Strand auch eine Heilwirkung nachgesagt. Speziell bei rheumatischen Symptomen soll ein Aufenthalt regelrechte Wunder bewirken. Es gibt noch weitaus mehr zu entdecken. Die Hafenstadt Batumi, welche auch die zweitgrösste Stadt in Georgien ist, ist einen Besuch auf alle Fälle wert. Reisende und Gäste können bei einem mediterranem Flair sowie einem angenehmen Klima erholsame Urlaubstage erleben.

Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Magnetischer Sand in Georgien

Aussergewöhnliche Strände in Gerogien entdecken

Schwarze Magnetstrände und beeindruckende Hafenstädte sind allerdings nicht das einzige Highlight in Georgien. Das Hinterland, welches sehr gebirgig ist, ist bis dato noch nahezu unentdeckt. Es gibt eine Vielzahl an geführten Reisen in das Hinterland und mit einem herrlichen Ausblick von den Bergen aus wirkt das Meer in Georgien noch imposanter. Wenn auch Sie einmal in Georgien einen unvergesslichen Erholungsurlaub verbringen möchten, kontaktieren Sie einfach unsere Reisespezialisten. Gerne erstellen sie eine Georgien Rundreise ganz nach Ihren individuellen Wünschen und Bedürfnissen zusammen.

Eine beeindruckende Gebirgskulisse wartet nur darauf, von Ihnen erkundet und entdeckt zu werden. Erleben auch Sie einige wohlverdiente Urlaubstage im wunderschönen Georgien mit seinen vielen und einzigartigen Sehenswürdigkeiten. Sehr gerne stehen wir Ihnen per Telefon oder auch per E-Mail für weitere Fragen zum Thema Reisen nach Georgien zur Verfügung.

Genüsslicher Wein in Georgien

Erleben Sie die besten Weinanbaugebiete in Georgien bei einer Rundreise

Georgiens Schwarzmeerküste

Entspannte Ferientage entlang der Schwarzmeerküste im wunderschönen Georgien

Länderkombinationen

Eine Rundreise mit mehreren Ländern – ein Highlight der besonderen Art

Wandern in Georgien

Die Bergwelt in Georgien lädt zum Trekking und Wandern ein

Reiseinformationen

Nützliche Tipps und zahlreiche Länderinformationen für gelungene Ferien

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Kaukasus-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren