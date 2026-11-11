Kundenfeedbacks
Erlebnisse und Feedbacks unserer Kunden
Südkaukasus mit Armenien, Georgien und Aserbaidschan
Werner & Maja K. aus Küttigen
Die Geschichte und die Kultur der Länder waren ausgesprochen interessant. Wir waren positiv überrascht, denn alles hat wunderbar geklappt von den Flügen, über die Einreisen, bis zur Bahnfahrt. Alles war zu unserer vollsten Zufriedenheit. Wir schätzen die Beratung und den ganzen Service von Knecht Reisen. Die Visa wurden für uns eingeholt und wir mussten uns nicht mit der Botschaft oder ähnlichen Dingen beschäftigen. Wir erhielten sehr umfassende Informationen und Hilfestellungen.