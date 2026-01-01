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kaukasusreisen
Zemo Svaneti, Georgien

Georgien Wanderferien vom Spezialisten

Ferien in Georgien

Wandern in einer schönen Atmosphäre. Wenn Sie sich genau dies wünschen, sind Georgien Trekkingreisen sicher das Richtige für Sie. Auf geführten Rundreisen durch Georgien können Sie eine herrliche Natur geniessen und mit nur leichtem Gepäck entspannt wandern. Denn Ihr eigentliches Gepäck wird schnell und zuverlässig zu Ihrer nächsten Unterkunft gebracht. Lernen Sie auf dieser Tour das Alltagsleben in Georgien kennen und freuen Sie sich auf Georgien Wanderreisen, bei denen Sie in familiären Gästehäusern und Privatunterkünften übernachten werden.

Die abwechslungsreiche Natur des Kaukasus, welche von Wiesen, Wäldern und auch imposanten Wasserfällen geprägt ist, sorgt für Abwechslung und macht eine Wanderung durch Georgien zu einem herrlichen Erlebnis. Wenn Sie es reizvoll finden, eine aussergewöhnliche Natur zu erkunden, kontaktieren Sie schnellstmöglich unsere Spezialisten, damit diese Ihnen alles über die Vorzüge von Georgien mitteilen können.

Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Trekking- und Wander-Highlights

Swanetien Trekkingreisen sind ein Erlebnis, das Spass macht

Von den vielen Gegenden Georgiens, in denen Sie gut wandern können, ist insbesondere die Region Swanetien sehr empfehlenswert. Denn Swanetien Wanderferien bringen Sie zu den schönsten Orten der Umgebung und sind eine entspannte Angelegenheit. Neben einer atemberaubenden Natur bietet Ihnen Swanetien auch sehr interessante Dörfer, die dank imposanter Wachtürme schon aus der Ferne zu sehen sind. Aus der Entfernung sieht es häufig so aus, als ob sich in dem nächsten Dorf eine mächtige Burg befindet.

In Wahrheit sind es aber nur Türme, die einst der Abschreckung und Verteidigung dienten. Die sehr gastfreundlichen Swaneten freuen sich über Besucher ihrer Dörfer und sind trotz eines grundsätzlich zurückhaltenden Wesens sehr hilfsbereit.

Georgien Wanderreisen sind ein Vergnügen für Naturfreunde

Die Landschaften Swanetiens bestechen durch ihre Vielfalt und machen Georgien Trekkingreisen zu einem entspannten Abenteuer. Weitläufige Hochebenen, tiefe Täler und mächtige Gletscher prägen diesen Teil Georgiens und sorgen dafür, dass Sie immer wieder traumhafte Blicke haben werden. Dank der mächtigen Gipfel des Kaukasus können die berüchtigten sibirischen Winde der Region nichts anhaben, weswegen Wandern in diesem Teil von Georgien sehr beliebt ist. Die sehr vielfältige Vegetation der Umgebung ist typisch für das Land Georgien, welches generell für seine Artenvielfalt bekannt ist.

Georgien ist definitiv ein Geheimtipp für ambitionierte Wanderer, da Sie in diesem vom Kaukasus geprägten Land Landschaften vorfinden, die so beeindruckend sind, dass Sie garantiert wieder nach Georgien reisen werden, um zu Wandern.

Kaukasus Gebirge

Eine einzigartige Bergwelt erwartet Sie in der Bergwelt des Kaukasus

Länderkombinationen

Eine Rundreise mit mehreren Ländern – ein Highlight der besonderen Art

Wanderferien im Kaukasus

Wander- und Trekkingreisen auf eine abenteuerliche Art und Weise

Reiseinformationen

Nützliche Reisetipps für Ihre Ferien im Kaukasus

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