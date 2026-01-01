Wandern in einer schönen Atmosphäre. Wenn Sie sich genau dies wünschen, sind Georgien Trekkingreisen sicher das Richtige für Sie. Auf geführten Rundreisen durch Georgien können Sie eine herrliche Natur geniessen und mit nur leichtem Gepäck entspannt wandern. Denn Ihr eigentliches Gepäck wird schnell und zuverlässig zu Ihrer nächsten Unterkunft gebracht. Lernen Sie auf dieser Tour das Alltagsleben in Georgien kennen und freuen Sie sich auf Georgien Wanderreisen, bei denen Sie in familiären Gästehäusern und Privatunterkünften übernachten werden.

Die abwechslungsreiche Natur des Kaukasus, welche von Wiesen, Wäldern und auch imposanten Wasserfällen geprägt ist, sorgt für Abwechslung und macht eine Wanderung durch Georgien zu einem herrlichen Erlebnis. Wenn Sie es reizvoll finden, eine aussergewöhnliche Natur zu erkunden, kontaktieren Sie schnellstmöglich unsere Spezialisten, damit diese Ihnen alles über die Vorzüge von Georgien mitteilen können.