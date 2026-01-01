Georgien Wanderferien vom Spezialisten
Ferien in Georgien
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Trekking- und Wander-Highlights
Swanetien Trekkingreisen sind ein Erlebnis, das Spass macht
Von den vielen Gegenden Georgiens, in denen Sie gut wandern können, ist insbesondere die Region Swanetien sehr empfehlenswert. Denn Swanetien Wanderferien bringen Sie zu den schönsten Orten der Umgebung und sind eine entspannte Angelegenheit. Neben einer atemberaubenden Natur bietet Ihnen Swanetien auch sehr interessante Dörfer, die dank imposanter Wachtürme schon aus der Ferne zu sehen sind. Aus der Entfernung sieht es häufig so aus, als ob sich in dem nächsten Dorf eine mächtige Burg befindet.
In Wahrheit sind es aber nur Türme, die einst der Abschreckung und Verteidigung dienten. Die sehr gastfreundlichen Swaneten freuen sich über Besucher ihrer Dörfer und sind trotz eines grundsätzlich zurückhaltenden Wesens sehr hilfsbereit.
Georgien Wanderreisen sind ein Vergnügen für Naturfreunde
Die Landschaften Swanetiens bestechen durch ihre Vielfalt und machen Georgien Trekkingreisen zu einem entspannten Abenteuer. Weitläufige Hochebenen, tiefe Täler und mächtige Gletscher prägen diesen Teil Georgiens und sorgen dafür, dass Sie immer wieder traumhafte Blicke haben werden. Dank der mächtigen Gipfel des Kaukasus können die berüchtigten sibirischen Winde der Region nichts anhaben, weswegen Wandern in diesem Teil von Georgien sehr beliebt ist. Die sehr vielfältige Vegetation der Umgebung ist typisch für das Land Georgien, welches generell für seine Artenvielfalt bekannt ist.
Georgien ist definitiv ein Geheimtipp für ambitionierte Wanderer, da Sie in diesem vom Kaukasus geprägten Land Landschaften vorfinden, die so beeindruckend sind, dass Sie garantiert wieder nach Georgien reisen werden, um zu Wandern.
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