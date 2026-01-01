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Georgien Rundreisen vom Spezialisten

Gut geführt durch das Land auf Privatrundreisen

Das kleine Land im Südkaukasus befindet sich im Aufwind: Georgien hat eine dunkle Vergangenheit hinter sich gelassen und sich zum Geheimtipp entwickelt. Neugierige entdecken ein faszinierendes Land zwischen Ost und West am besten auf einer privat geführten Rundreise. Mit einer Privatreise haben Sie den Vorteil, dass Ihnen eine fachkundige Reiseleitung die vielen Höhepunkte des historisch bedeutsamen Landes näherbringt, während Ihr Chauffeur Sie zielgerichtet und in klimatisiertem Komfort zu den Etappenzielen bringt.

Auf einer Georgien Reise besuchen Sie reiche geschichtliche Schätze wie einsame Klöster, Festungen, alte Städte und kleine Ortschaften auf dem Land. Neben der grossartigen Natur ist da aber auch die aufstrebende Hauptstadt Tiflis, die mit ihrem modernen Erscheinungsbild zuversichtlich in die Zukunft blickt. Versuchen Sie die schmackhafte georgische Küche, die in der Metropole in ihrer ganzen Vielfalt angeboten wird. Sprechen Sie mit unseren Spezialisten, wenn auch Sie Georgien auf einer privaten Rundreise entdecken möchten. Wir unterbreiten Ihnen gerne einen unverbindlichen Vorschlag für Ihre Georgien Rundreise.

Icon map9 Tage
Die Wiege des Weins
Preis auf Anfrage
ab/bis Tiflis
Highlights: Besichtigung der Champagnerfabrik Bagrationi, Bio-Wein geniessen, Mehr erfahren über Weinherstellung,...
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte
Icon map9 Tage
Faszinieriendes Georgien
Preis auf Anfrage
ab/bis Tiflis
Highlights: 2'400 Meter hohen Kreuzpass in die Ortschaft Stepantsminda, Besuch der ersten christlichen Kirche...
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte
Icon map12 Tage
Georgiens vergessene Täler
Preis auf Anfrage
ab/bis Tiflis
Highlights: Erleben Sie drei Tage im ursprünglichen Hochtal von Swanetien, Besuch der Geburtsstadt von Stalin,...
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte
Icon map14 Tage
Grosse Kaukasus-Entdeckungsreise
Preis auf Anfrage
ab Baku bis Jerewan
Highlights: Feuertempel der Zarathustrier & Palast des Shirvanshakhs, Fahrt durch die Schlucht des Flusses Ghirdiman,...
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte
Icon map8 Tage
Höhepunkte Georgiens
Preis auf Anfrage
ab/bis Tiflis
Highlights: Besuch von mittelalterlichen Schwefelbäder, Vorbei der Azerbaijan Grenze, Besichtigen der Obstplantagen...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map12 Tage
Natur und Kultur am Rande Europas privat
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Besuch des Handschriftenmuseum Matenadaran, Degustieren Sie armenischen Wein, Besichtigung der...
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte

Genüsslicher Wein in Georgien

Erleben Sie die besten Weinanbaugebiete in Georgien bei einer Rundreise

Georgiens Schwarzmeerküste

Entspannte Ferientage entlang der Schwarzmeerküste im wunderschönen Georgien

Länderkombinationen

Eine Rundreise mit mehreren Ländern – ein Highlight der besonderen Art

Wandern in Georgien

Die Bergwelt in Georgien lädt zum Trekking und Wandern ein

Reiseinformationen

Nützliche Tipps und zahlreiche Länderinformationen für gelungene Ferien

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