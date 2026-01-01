Georgien Rundreisen vom Spezialisten
Gut geführt durch das Land auf Privatrundreisen
Die Wiege des Weins
Preis auf Anfrage
ab/bis Tiflis
Highlights: Besichtigung der Champagnerfabrik Bagrationi, Bio-Wein geniessen, Mehr erfahren über Weinherstellung,...
9 Tage / 8 Nächte
Faszinieriendes Georgien
Preis auf Anfrage
ab/bis Tiflis
Highlights: 2'400 Meter hohen Kreuzpass in die Ortschaft Stepantsminda, Besuch der ersten christlichen Kirche...
9 Tage / 8 Nächte
Georgiens vergessene Täler
Preis auf Anfrage
ab/bis Tiflis
Highlights: Erleben Sie drei Tage im ursprünglichen Hochtal von Swanetien, Besuch der Geburtsstadt von Stalin,...
12 Tage / 11 Nächte
Grosse Kaukasus-Entdeckungsreise
Preis auf Anfrage
ab Baku bis Jerewan
Highlights: Feuertempel der Zarathustrier & Palast des Shirvanshakhs, Fahrt durch die Schlucht des Flusses Ghirdiman,...
14 Tage / 13 Nächte
Höhepunkte Georgiens
Preis auf Anfrage
ab/bis Tiflis
Highlights: Besuch von mittelalterlichen Schwefelbäder, Vorbei der Azerbaijan Grenze, Besichtigen der Obstplantagen...
8 Tage / 7 Nächte
Natur und Kultur am Rande Europas privat
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Besuch des Handschriftenmuseum Matenadaran, Degustieren Sie armenischen Wein, Besichtigung der...
12 Tage / 11 Nächte
Genüsslicher Wein in Georgien
Erleben Sie die besten Weinanbaugebiete in Georgien bei einer Rundreise
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