Baku Reisen
Nach Baku reisen mit dem Spezialisten
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Azerbaijan entdecken
Preis auf Anfrage
ab/bis Baku
Highlights: Bootsfahrt auf Kaspischen Meer, Besuch vom Schlammvulkan, Einblick in das lokale Kunsthandwerk, Erleben...
8 Tage / 7 Nächte
Grosse Kaukasus-Entdeckungsreise
Preis auf Anfrage
ab Baku bis Jerewan
Highlights: Feuertempel der Zarathustrier & Palast des Shirvanshakhs, Fahrt durch die Schlucht des Flusses Ghirdiman,...
14 Tage / 13 Nächte
Sonderzug Zarengold Transkaukasus vom Kaspischen zum Schwarzen Meer
Preis auf Anfrage
ab Baku bis Batumi
Highlights: Speisewagen, Der Sonderzug verfügt über zwei bis vier Speisewagen, in denen mehrgängige, ausgezeichnete...
11 Tage / 10 Nächte
Weltmetropole im Kaukasus
In Baku erlebt man Kultur und Shopping, Luxus und Tradition
Die Mischung aus verschiedenen Architekturstilen rührt aus der Geschichte Bakus. Bereits vor vielen Tausenden von Jahren lebten die Römer in diesem Gebiet der Welt und schätzten dessen Landschaften und hatten hier einen enormen Handelsumschlagplatz zwischen dem Osten und dem Westen ihres Reiches. Heute ist der Zugang zum Meer noch immer von einer enormen Bedeutung für die Stadt, denn in Baku befindet sich ein sehr wichtiger Industriehafen, der nicht nur den Arbeitern ein Auskommen sichert, sondern auch in das weltweit vernetzte Erdölgeschäft an wichtiger Stelle eingebunden ist.
Heute ist Baku aber auch eine wahre Shopping Metropole mit seinen traditionellen Märkten und modernen westlich orientierten Malls. Und mit der sogenannten Nizami Strasse beheimatet Baku sogar eine der teuersten und edelsten Einkaufsmeilen im Kaukasus. Baku Städtereisen können dabei sehr wohl aufregend und entspannend zugleich sein.
Baku: futuristisch und in der Tradition verankert
Baku ist eine beeindruckende Metropole, die sich nicht zu verstecken braucht. Wer den Drang verspürt, die ganze Weite der Stadt auf einen Blick zu geniessen, der kann bereits in Baku selbst die nächstliegenden Höhen besteigen und den Blick auf das Meer und die Stadt bewundern. Das Meer wird von der Stadt geradezu umschlossen und der Ausblick ist wie gemacht für tolle Reiseerinnerungen und Fotos. Eine Baku Stadtbesichtigung kann ebenso leicht zu Fuss wie mit den unterschiedlichsten Verkehrsmitteln vorgenommen werden.
Baku liegt in einer Gegend, in der sich schon immer die Kulturen mischten und das macht heute den Reiz aus, denn die muslimische Kultur und Architektur geht fliessend über in die moderne sozialistische und teilweise futuristisch anmutende neue Bauweise. Die 2-Millionen-Einwohner-Stadt ist dabei lebendig und jung, wie man es von einer aufstrebenden urbanen Stadt erwartet. Der Eurovision Song Contest Baku war dabei von einiger Bedeutung. Mit einer professionellen Baku Reiseleitung vom Spezialisten auf seinen Baku Ferien geht man sicher, garantiert keines der Highlights und vor allem keine Geheimtipps fernab vom Mainstream zu verpassen.
Aktivferien Aserbaidschan: Baku als Ausgangspunkt für eine Wanderreise in die Berge
Baku eignet sich dank seiner Lage sehr gut, um als Ausgangs- oder Zielpunkt für eine Wanderreise in die Kaukasusregion zu dienen. Entspannen Sie sich in der Metropole, die mit ihren Museen und Palästen Kultur pur bietet. Wer auf dem Weg in die Natur ist, kann in seinen Aserbaidschan Ferien oder auf einer unserer geführten Aserbaidschan Rundreisen in Baku bereits Land und Leute kennenlernen, bevor es in die abenteuerliche Einsamkeit der Berge geht. Fragen Sie uns jetzt nach Baku Städtereisen und unsere Spezialisten kümmern sich um Ihre Reiseplanung.
Gut zu wissen: Lage, Reisezeit und Ausflüge rund um Baku
Baku liegt auf der Halbinsel Abscheron an der Westküste des Kaspischen Meeres und ist mit rund 28 Metern unter dem Meeresspiegel die am tiefsten gelegene Hauptstadt der Welt. Ihren Beinamen «Stadt der Winde» trägt sie zu Recht: Die stete Brise vom Meer gehört zum Alltag und macht selbst warme Sommertage angenehmer. Für Städtereisen empfehlen sich vor allem der Frühling von April bis Juni sowie der Herbst im September und Oktober – dann sind die Temperaturen mild und das Licht ideal für Spaziergänge auf dem Uferboulevard. Der Hochsommer kann heiss werden, die Winter sind vergleichsweise mild, aber windig.
Baku ist von der Schweiz aus per Flug gut erreichbar und eignet sich als kompakter Einstieg in Ihre Aserbaidschan Ferien: Die Altstadt mit dem Jungfrauenturm und dem Palast der Schirwanschahs erkunden Sie bequem zu Fuss. Auch für Tagesausflüge ist die Hauptstadt der ideale Standort. Südwestlich der Stadt liegt der Nationalpark Gobustan, dessen jahrtausendealte Felszeichnungen zum UNESCO-Welterbe zählen – gleich daneben brodeln zahlreiche Schlammvulkane. Auf der Halbinsel Abscheron zeugen der Feuertempel Ateschgah und der seit Jahrzehnten brennende Hang Yanar Dag davon, warum Aserbaidschan das «Land des Feuers» genannt wird.
Wer mehr Zeit mitbringt, kombiniert die Metropole mit den Bergdörfern des Grossen Kaukasus – unsere Spezialisten stellen Ihnen die passende Aserbaidschan Reise zusammen.
Häufige Fragen zu Baku-Reisen
Für Städtereisen nach Baku eignen sich vor allem der Frühling von April bis Juni sowie der Herbst im September und Oktober – dann sind die Temperaturen mild und angenehm. Der Hochsommer kann heiss werden, die Winter sind vergleichsweise mild, aber windig: Nicht umsonst heisst Baku «Stadt der Winde».
Baku wird ab der Schweiz in der Regel mit einem Zwischenstopp erreicht, beispielsweise über Istanbul. Inklusive Umsteigen sind Sie meist rund sieben bis acht Stunden unterwegs. Unsere Spezialisten organisieren Flüge, Hotels und auf Wunsch die passende Aserbaidschan-Rundreise aus einer Hand.
Ja, Schweizer Bürgerinnen und Bürger benötigen für Aserbaidschan ein Visum. Es lässt sich in der Regel unkompliziert vorab als E-Visum online beantragen. Die aktuellen Einreisebestimmungen und weitere praktische Hinweise finden Sie in unseren Aserbaidschan-Reiseinformationen.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Kaukasus-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen