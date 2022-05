St. Regis Bahia Beach Resort

Ob Sie sich im grosszügig ausgestatteten Wellnessbereich verwöhnen lassen, am wunderschönen Sandstrand flanieren, die fantastische Flora und Fauna in der Umgebung des Resorts entdecken oder sich auf eine kulinarische Entdeckungsreise begeben - erholen und geniessen lautet das Motto dieses einzigartigen Resorts.

Das elegante Luxushotel im Nordosten der Insel liegt eingebettet in die einzigartige Natur direkt an einem herrlichen langen Sandstrand. Die historisch sehenswerte und charmante Altstadt von San Juan erreicht man nach ca. 30 Fahrminuten. Der Flughafen San Juan ist ca. 28 km entfernt.

In drei Restaurants erwarten Sie regionale und internationale Köstlichkeiten. Das Sea Grapes lädt Sie am Pool zu italienischen Spezialitäten aus dem Pizzaofen ein. Das legere Molasses im Golf Clubhaus serviert leichte Mittagessen und kreative, karibische Küche am Abend. Das Fern lädt zu hausgemachten Cocktails und zum raffinierten Abendessen ein. Das luxuriöse Resort bietet den Gästen eine imposante Schwimmbadlandschaft. Ein Höhepunkt für Golffreunde ist der hoteleigene 18-Loch-Golfplatz, der vom renommierten Architekten Robert Trend Jr, entworfen wurde. Spielen Sie Golf auf sanften Hügeln umgeben von malerischen Seen. Abwechslung bietet auch das am Strand gelegene Wassersportzentrum, wo den Gästen Aktivitäten wie Schnorcheln, Segeln und Kajakfahren angeboten werden. Die geschulten Mitarbeiter des St. Regis Bahia Beach Resorts führen Sie gerne auch über die 11 km langen Naturpfade der Umgebung, auf denen Sie die faszinierende Flora und Fauna Puerto Ricos hautnah erleben können.



Sport inbegriffen: Tennis, Schnorcheln, Fahrradverleih, Kajak



Sport/Wellness gegen Gebühr: Wasserskifahren, Windsurfen, Katamaran, Tauchen, Golf, Wellnessbehandlungen im Remède Spa



Kinder: sind willkommen