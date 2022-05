Sandals Royal Plantation ab Ocho Rios

Das Sandals Royal Plantation vereint karibische Gastfreundschaft mit europäischer Eleganz. Es ist das einzige Resort, in dem Sie ausschliesslich luxuriöse Suiten mit spektakulärem Meerblick und erstklassigem Butler-Service finden. Das Luxusresort ist ein romantisches Refugium für all diejenigen, die den Alltagsstress vergessen und sich gerne rundum verwöhnen lassen möchten. In luxuriösem Ambiente stehen insgesamt 74 Suiten mit Meerblick und eine separate Villa mit drei Schlafzimmern zur Verfügung und garantieren ein unübertreffliches Serviceniveau. In fünf Gourmet-Restaurants servieren unsere internationalen Chefköche preisgekrönte Menüs. Golffreunde kommen im nahegelegenen Sandals Golf & Country Club in den Genuss von kostenlosen Golfrunden.