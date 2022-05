Round Hill Hotel

Kulinarisch verwöhnt werden Sie in mehreren Restaurants und einer Bar. In der herrlichen tropischen Umgebung befindet sich zudem ein grosser Infinity Pool. Im exklusiven Spa, das in einem restaurierten Plantagenhaus aus dem 18. Jahrhundert in einer separaten Bucht liegt, werden u.a. Aromatherapien mit eigens zusammengestellten Round Hill Produkten angeboten.



Sport/Wellness inklusive: Fitnesscenter, Joggingtrail, Glasbodenboot, Kajak Schnorcheln, Windsurfen, Tennis



Gegen Gebühr:



Fitness- und Yogastunden mit Trainder, Behandlungen im Spa, Tauchen, Wasserski, Hochseefischen



Kinder: sind willkommen, Kinderclub