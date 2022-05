Das All-Inclusive Resort Couples Swept Away zieht sowohl Paare an, die das hervorragende, aussergwöhnliche Sportangebot zu schätzen wissen, als auch Gäste, die sich im Oasis Spabereich verwöhnen lassen möchten und Erholung und Romantik suchen.

Direkt am schönen Seven-Mile-Beach in Negril gelegen. Zur Ortschaft Negril sind es etwa 5 Km. Der Flughafen Montego Bay ist 90 Minuten entfernt.

In dem weitläufigen, parkähnlichen herrlichen Garten befinden sich die zwei- und dreistöckigen Villen sowie drei Schwimmbäder. Für kulinarischen Genuss sorgen sechs Restaurants, die internationale, karibische und thailändische Gerichte zaubern. Acht Bars bieten exotische Drinks und leichte Gerichte an. Ein Casino, tägliche Abendunterhaltung mit Aufführungen, Strandparties und Live-Musik runden das Angebot ab. Sport/Wellness: Fitnesscenter, Yoga, Squash, Tennis, Basket-/Volleyball, Tischtennis, Jogging- Trail, Windsurfen, Wasserski, Segeln, Schnorcheln, Kajak (Wassersportarten und Tennis jeweils mit professioneller Anleitung). Unbegrenztes Golfen auf dem nahen 18-Loch-Golfplatz Negril Hills Golf Club (Green Fees und Transfers inklusive; Caddy obligatorisch und wie Ausrüstung gegen Gebühr). Schnupperkurs im Pool und ein Tauchgang im Meer für Anfänger sowie ein Tauchgang/ Tag für zertifizierte Taucher inklusive. PADI Tauchschule (Zertifikat, gegen Gebühr). Grosses Oasis Spa mit Sauna (inklusive) und diversen Anwendungen (gegen Gebühr). Kinder: nur für Paare ab 18 Jahren

Die karibisch eingerichteten Zimmer sind ausgestattet mit Badezimmer, Haartrockner, Ventilator, Klimaanlage, Telefon, Safe, Kaffeekocher, Fernseher, gratis WLAN, Minibar und Bügeleisen/-brett. Die Garden Verandah Zimmer haben einen Balkon mit Blick in den tropischen Garten. Die Great House Verandah Zimmer sind in einem neuen Gebäude und haben einen Balkon mit seitlicher Meersicht oder Gartensicht. Die Ocean Verandah liegen etwas näher zum Strand und haben eingeschränkte Meersicht. Die geräumigen Beach Front Verandah Suiten sind in vorderster Strandreihe angesiedelt und bieten einen unvergesslichen Ausblick auf das Meer (teilweise durch die üppige Vegetation eingeschränkt).