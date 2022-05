Ob es ein weiterer Schlummertrunk unter den Sternen sein soll, ein romantischer Abend am Lagerfeuer oder eine längere Bootsfahrt bei Sonnenuntergang; in diesem All-Inclusive Resort für Paare sind sogar Ausflüge mit eingeschlossen. Das luxuriöse Resort verspricht unvergessliche Ferien.

Das Couples Negril zeichnet sich durch eine herrliche weitläufige tropische Gartenlandschaft aus, in welcher die Zimmer in mehrstöckigen Gebäuden verteilt sind. Im Garten befindet sich das Schwimmbad mit Sonnenterrasse, Swim-up Bar und Jaccuzzi. Der ideale Ort zum Entspannen. Oder Sie geniessen den herrlichen Strand. Die ausgezeichneten Restaurants schaffen ein intimes Ambiente für zwei und servieren die feinste Küche mit frischen, lokalen Produkten und einer Vielzahl von Meeresfrüchten. Geniessen Sie die extravaganten Frühstücksbuffets auf der Cassava Terrace am Pool, erfreuen Sie sich an den wohlschmeckenden Gerichten der asiatischen Küche im eleganten LitschiRestaurant oder erkunden Sie die Gourmetgerichte Jamaicas im renommierten Restaurant Otaheite. Der Beach-Grill und fünf Bars bieten Snacks für zwischendurch und köstliche Cocktails zur Erfrischung. Ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm sorgt für Abwechslung. Für aktive Gäste steht ein grosses Sportangebot zur Verfügung. Oder lassen Sie sich im Spa verwöhnen.



Sport/Wellness inklusive: Schnuppertauchen, 1 Tauchgang für zertifizierte Taucher, Schnorcheln, Hobie Cat, Kajaks, Wasserski, Windsurfing, Pedalos, Pool, Volleyball, Paddle Boards, diverse Ausflüge (Glasbodenboot, Katamaran Margaritaville), Tanzkurse, Fitnesscenter, Aerobic, Yoga und Pilates. Unbegrenztes Golfen auf dem nahen 18-Loch-Golfplatz Negril Hills Golf Club (Green Fees und Transfers inklusive; Caddy obligatorisch und wie Ausrüstung gegen Gebühr).



Gegen Gebühr: Anwendungen im Spa, Tauchkurse.