Beschreibung

Einleitung Das All-Inclusive Resort Azul Beach Hotel liegt direkt am bekannten Seven-Mile-Beach. Ideal für Gäste, die ein umfangreiches Sport- und Unterhaltungsangebot zu schätzen wissen und sich kulinarisch verwöhnen lassen möchten. Auch Familien mit Kindern werden sich hier im speziell für Familien konzipierten Bereich wohl fühlen.

Lage Das Azul Beach Resort liegt direkt an Negtils berühmten Seven-Mile-Beach an der Westküste Jamaikas. Nebenan befindet sich der Kool Runnings Water Park. Der Flughafen Montego Bay ist in ca. 75 Fahrminuten erreichbar.

Angebot Neun Restaurants bieten eine Vielzahl ausgesuchter Gerichte von karibischen über italienischen, bis zu asiatischen Spezialitäten. Neun Bars und sieben Pools, zum Teil mit Poolbars, stehen den Gästen ebenfalls zur Verfügung. Neben der Vielzahl an sportlichen Aktivitäten werden auch Wein-, Rum- und Margarita-Degustationen, Hutflechtkurse und jamaikanische Kochkurse angeboten. Das Hotel verfügt über einen Familienund einen Erwachsenenbereich.



Sport/Wellness inklusive: Fitnesscenter, Kayaks, Boogie Boards, Segel-Katamarane, Kanus, Yoga, Wasseraerobic, Tanzkurse, Fussball, Ping-Pong Beach Volleyball.



Gegen Gebühr: Tauchen, Schnorcheln, Golf (Golfplatz in der Nähe), Internetzugang, Babysitting Service.



Kinder: Kinderclub Azulito by Fisher Price (6 Monate bis 5 Jahre), Playhouse (4 bis 12 Jahre), Kinderpool Splash Park.



Golf: Negril Hills 18 Loch Golfplatz (Par 72) in der Nähe (gegen Gebühr).



Beauty & Wellness: Lassen Sie sich im Spa verwöhnen oder gönnen Sie sich ein Massage unter freiem Himmel mit Sicht auf das Karibische Meer (gegen Gebühr).