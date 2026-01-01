Beschreibung

Einleitung Die familiäre, mit viel Herz und Engagement geführte Guest Ranch unter Schweizer Leitung befindet sich direkt am Ufer des Clearwater Lakes. Der perfekte Platz, um dem Alltagsstress zu entfliehen und die atemberaubende Landschaft zu geniessen.

Lage Der Chilcotin ist der wahre Wilde Westen Kanadas. In diesem Gebiet liegt die Terra Nostra Guest Ranch am Highway 20 zwischen Williams Lake und Bella Coola, direkt am Clearwater Lake.

Angebot Das Zentrum der Ranch bildet das Haupthaus im Blockhaus-Stil. Hier befindet sich auch der Essraum und der Lesebereich sowie eine Veranda mit Sitzmöglichkeiten. Auf dem Gelände gibt es zudem eine Feuerstelle. Reisende mit Wohnmobil sind auf dem hauseigenen Campingplatz mit Dusch-/WC-Haus ebenfalls willkommen (ca. CHF 38 pro Fahrzeug/Nacht).

Zimmer Insgesamt 10 gemütliche Zimmer, welche auf die Hauptlodge, den umgebauten Stall und ein Cabin verteilt sind. Alle Zimmer sind mit eigenem Badezimmer ausgestattet. Das rancheigene Quellwasser ist von bester Qualität.