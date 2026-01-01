Beschreibung

Lage Ungefähr 50 km östlich von 100 Mile House gelegen, befindet sich die Ranch unmittelbar am Henley Lake inmitten wunderschöner Natur.

Angebot Die Ranch unter Schweizer Leitung verfügt über ein Haupthaus mit einem Gästezimmer, ein rustikales Ranch Haus mit weiteren 3 Gästezimmern und ein Chalet mit Seesicht. Lesebereich, Brettspiele und Kinderspielplatz. Es werden regelmässig Grillabende organisiert.

Zimmer Die Ranch verfügt über ein Haupthaus, ein Chalet mit Seesicht und je ein rustikales Ranch Haus und ein Cabin.