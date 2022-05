Rundreisen in Ostkanada vs. Rundreisen in Westkanada

Egal ob man lieber in den Grossstädten unterwegs ist und Vancouver oder Toronto entdeckt oder die Wege zwischen den Destinationen selbst schätzt, auf denen man bequem vom Bus oder Auto aus die Landschaft beobachten kann: Immer wieder fallen die Begriffe Weite und Wildheit, wenn Menschen von den eigenen Kanada Impressionen berichten. Ein Land aus Wald, Meer und Bergen: Wanderwege in den Rocky Mountains, die durch die unterschiedlichen Nationalparks in Kanada führen, bis hin zu aufregenden Nächten in den farbenfrohen Metropolen gibt es hier. Wer mit dem Reisebus unterwegs ist, geniesst den Moment und macht sich um die Planung keine Sorgen. Rundreisen in Ostkanada und Rundreisen in Westkanada unterschieden sich vor allem durch die Landschaft, die Natur, die man auf seinen Ausflügen und Zwischenstops erleben kann. Im Westen schwingen sich die Berge auf und lange Wanderungen durch beeindruckende Täler sind möglich, im Osten findet man die Ebenen, grüne Flächen, die Atlantikküste mit ihren Meerestieren und Wälder. Mit dem eigenen Mietwagen unterwegs zu sein, lässt Spielraum für mehr Ungebundenheit und spontane Ideen. Kanada Rundreisen mit dem Zug dagegen ermöglichen ein bequemes und komfortables Vorankommen und betonen ausserdem den klassischen Aspekt der Zugreise. Wer Lust auf das Reisen an sich hat, aber keine Lust auf den Stress der Buchungen und Organisation, der kann mit unseren Experten in Kontakt treten und sich auf seine Kanadareise oder USA Rundreisen bereits jetzt freuen.