Québec Highlights ab Montréal

Individuelle Anreise nach Montréal. Es erwartet Sie eine pulsierende und vielseitige Metropole. Im Sommer locken viele Festivals und tauchen die Stadt in ein ganz besonderes Flair. Nehmen Sie sich Zeit, die verschiedenen Stadtviertel zu erkunden; von der kopfsteingepflasterten Altstadt über das hippe Plateau-Mont-Royal, das mondäne Quartier Latin bis hin zur faszinierenden Untergrundstadt. Im Old Port Viertel können Sie Paddelboote oder Velos leihen, um die Stadt aus einem anderen Winkel zu entdecken.

Oder Sie verlieren sich auf den Spazierwegen von Montréals Hausberg Mont-Royal. Die Auswahl an Attraktionen, Museen, Restaurants, natürlichen und kulturellen Highlights ist nahezu unbegrenzt. 2 Nächte im Sens Hotel o.ä. (Kat. Standard) oder im Place d'Armes Hotel o.ä. (Kat. Superior)