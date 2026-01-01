Québec Highlights ab Montréal
Québec Highlights ab Montréal
ab CHF 2330.– / pro Person
ab/bis Montréal
Highlights:
- Intensives Québec Erlebnis
- Kulturelle und kulinarische Genüssse
- Spannende Städte
- Grossartige Natur
18 Tage / 17 Nächte
Reiseprogramm
1-2. Tag Montréal
Individuelle Anreise nach Montréal. Es erwartet Sie eine pulsierende und vielseitige Metropole. Im Sommer locken viele Festivals und tauchen die Stadt in ein ganz besonderes Flair. Nehmen Sie sich Zeit, die verschiedenen Stadtviertel zu erkunden; von der kopfsteingepflasterten Altstadt über das hippe Plateau-Mont-Royal, das mondäne Quartier Latin bis hin zur faszinierenden Untergrundstadt. Im Old Port Viertel können Sie Paddelboote oder Velos leihen, um die Stadt aus einem anderen Winkel zu entdecken.
Oder Sie verlieren sich auf den Spazierwegen von Montréals Hausberg Mont-Royal. Die Auswahl an Attraktionen, Museen, Restaurants, natürlichen und kulturellen Highlights ist nahezu unbegrenzt. 2 Nächte im Sens Hotel o.ä. (Kat. Standard) oder im Place d'Armes Hotel o.ä. (Kat. Superior)
3. Tag Mont-Tremblant (ca. 200 km)
Auf der Strecke nach Mont-Tremblant lohnt ein Stopp im Wildnis Parc Oméga. Durch dichte Wälder und weite Felder erreichen Sie die hübsche Resortstadt Mont-Tremblant. Alpiner Charme, kopfsteingepflasterte Strassen und eine fantastische Landschaft erwarten Sie hier. Fahren Sie mit der Gondel auf den Berg oder vergnügen Sie sich bei anderen Aktivitäten wie Mountainbiken, Wandern, Ziplinen oder einem Besuch im Spa. 1 Nacht in der Grand Lodge Mont-Tremblant o.ä. (Kat. Standard) oder in der Ermitage du Lac o.ä. (Kat. Superior)
4-5. Tag Saint-Alexis-des-Monts (ca. 180 km)
Vorbei an kleinen frankophonen Ortschaften erreichen Sie die Region Mauricie. Geniessen Sie die Ruhe und die traumhafte Natur, die Ihre Unterkunft umgibt. Sie können die Umgebung zu Fuss, auf dem Fahrrad, mit dem Kanu oder auf dem Pferderücken entdecken. Ihre Unterkunft ist bekannt für die frischen, lokalen Produkte und fördert lokale Produzenten. In der Küche werden diese zu kleinen Kunstwerken zusammengefügt. Sollte Ihnen doch nach einer grösseren Tour sein, können Sie einen Ausflug in den La Mauricie Nationalpark unternehmen. 2 Nächte in der Auberge Lac-à-l'Eau-Claire o.ä. (Kat. Standard & Superior)
6. Tag Saguenay (ca. 400 km)
Heute führt Sie die Fahrt durch die wald- und seenreiche Landschaft Québecs und bietet eindrucksvolle Einblicke in die Natur der Provinz. Je näher man Saguenay kommt, desto markanter wird die Landschaft mit dem mächtigen Saguenay-Fjord, steilen Felswänden und weitläufigen Wäldern. 1 Nacht in der Auberge des Battures o.ä. (Kat. Standard & Superior)
7-8. Tag Tadoussac (ca. 130 km)
Die Gegend um den Lac Saint-Jean ist bekannt für seine Blaubeeren und weitere lokale Erzeugnisse. Machen Sie eine kleine Erkundungstour bevor Sie dem malerischen Saguenay Fjord nach Tadoussac folgen. Bei Tadoussac trifft der Saguenay Fjord auf den mächtigen St. Lorenz Strom. Hier erstreckt sich ein bevorzugtes Gebiet für Wale. Auf einer Walbeobachtungstour können Sie die gigantischen Tiere aufspüren. 2 Nächte im Hotel Tadoussac o.ä. (Kat. Standard & Superior)
9-10. Tag Sainte-Anne-des-Monts (ca. 310 km)
Mit der Fähre überqueren Sie den Sankt-Lorenz-Strom nach Baie-Sainte-Catherine. Anschliessend führt die Route entlang des Stroms nordwärts vorbei an der abwechslungsreichen Landschaft der Gaspésie mit spektakulären Ausblicken auf das Wasser und die Berge. Sainte-Anne-des-Monts ist ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in den Parc National de la Gaspésie. 2 Nächte in Panora Loges Fluviales o.ä. (Kat. Standard) oder in der Gite du Mont Albert o.ä. (Kat. Superior)
11. Tag Percé (ca. 260 km)
Weiter geht es entlang der spektakulären Küste mit schönen Ausblicken. Unterwegs wechseln sich steile Klippen, charmante Küstenorte und grüne Hügellandschaften ab. Percé begeistert mit dem berühmten Percé Rock, einem der bekanntesten Wahrzeichen Ostkanadas. 1 Nacht im Riotel Percé o.ä. (Kat. Standard) oder im Hotel Le Mirage o.ä. (Kat. Superior)
12. Tag Carleton-sur-Mer (ca. 190 km)
Entlang der malerischen Südküste der Gaspésie mit herrlichen Ausblicken auf die Chaleur Bay, vorbei an kleinen Küstenorten, langen Sandstränden und sanften Hügellandschaften erreichen Sie Ihr heutiges Etappenziel, das mit seiner entspannten Atmosphäre an der Chaleur Bay und einer der wärmsten Salzwasserbuchten Kanadas, begeistert. 1 Nacht im Riotel Carleton sur-Mer o.ä. (Kat. Standard) oder im Hotel Le Manoir Belle Plage o.ä. (Kat. Superior)
13. Tag Rivière-du-Loup (ca. 375 km)
Die Strecke führt durch die beeindruckende Berg- und Waldlandschaft der Gaspésie, vorbei an Flüssen, Seen und kleinen Dörfern. Über das Landesinnere erreichen Sie schliesslich wieder den Sankt-Lorenz-Strom bei Rivière-du-Loup, eine charmante Stadt mit schöner Uferlage. 1 Nacht in der Auberge de la Pointe o.ä. (Kat. Standard & Superior)
14-15. Tag Québec City (ca. 195 km)
Québec City ist eine der ältesten Städte Nordamerikas und zeichnet sich durch einen besonderen Charme aus. Flanieren Sie durch die Gässchen der Altstadt, geniessen Sie die lokale Gastronomie und erkunden Sie Sehenswürdigkeiten wie das Château Frontenac oder die Plains of Abraham. Auch die nähere Umgebung hält einige spannende Ausflugsziele bereit: Lernen Sie über die Kultur der Huron-Wendat First Nations in Wendake und besuchen Sie die Montmorency Falls, welche sogar höher als die Niagarafälle sind. 2 Nächte im Hotel Clarendon o.ä. (Kat. Standard) oder im Hotel Le Germain o.ä. (Kat. Superior)
16. Tag Magog / Eastern Townships (ca. 260 km)
Es wird Zeit, eine Region abseits der gängigen Touristenrouten zu entdecken. Charmante Dörfchen und eine sanfte Hügellandschaft, die von Weingütern, Plantagen und Farmen durchzogen ist, prägen das Bild der Eastern Townships. Hier können Sie nach Herzenslust in den kulinarischen Reichtum der Region eintauchen. Besuchen Sie auch Bleu Lavande, eine der führenden Lavendelfarmen Kanadas. Einen Abstecher zur Abtei Saint-Benoît-du-Lac lohnt ebenso wie ein paar entspannte Stunden am See Memphremagog, an dessen Ufer Ihre Unterkunft liegt. 1 Nacht im Manoir des Sables in Magog o.ä. (Kat. Standard & Superior)
17. Tag Montréal (ca. 130 km)
Die Eastern Townships warten noch mit einigen weiteren Höhepunkten auf. Erkunden Sie das pittoreske Dörfchen Knowlton mit seinen Geschäften und Cafés oder besuchen Sie das Brome Lake Duck Interpretation Centre. Bevor Sie Montréal erreichen, finden Sie im Mont Saint-Bruno Nationalpark noch einmal die Ruhe der Natur. 1 Nacht im Hotel Metcalfe o.ä. (Kat. Standard) oder im Hotel Le Germain o.ä. (Kat. Superior)
18. Tag Rück- oder Weiterreise
Mietwagenreise 18 Tage ab/bis Montréal
- 17 Nächte in Hotels der Mittelklasse und Erstklasshotels, wo möglich (Kat. Superior)
- Walbeobachtungstour in Tadoussac, Dauer ca. 2.5 Stunden
- Fährpassage Baie Comeau-Matane für 1 Auto inkl. Insassen
- Ausführliche Reisedokumentation
- Mietwagen
- Nicht erwähnte Mahlzeiten
- Aktivitäten
- Nationalparkgebühren
- Strassenzölle und Parkplatzgebühren
- Allfällige Resort Fees
- Sie können die Route individuell Ihrer Wünsche anpassen
- Ideen für zubuchbare Aktiväten:
- Tag 2: Fahrradtour
- Tag 7: Schwarzbären-Beobachtungstour
- Tag 15: Hop-on-Hop-off Tour
Preise
18 Tage / 17 Nächte ab CHF 2330.– / pro Person