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Ostkanada Highlights 9 Tage ab Toronto

Reisen Sie zu den Naturwundern Ostkanadas und folgen Sie der Entstehungsgeschichte: Von der ersten Siedlung und dem ersten Handelsweg über die unendlich scheinenden Ahornwälder im Algonquin Provinzpark bis hin zu den imposanten Niagara-Fällen erleben Sie auf dieser Reise sowohl faszinierende Städte als auch grossartige Natur.

Reisedaten 2026
02.06., 30.06., 14.07., 28.07., 11.08., 18.08., 01.09., 08.09., 15.09., 22.09.2026
Ostkanada Highlights 9 Tage ab Toronto
ab CHF 2075.– / pro Person
ab/bis Toronto
Highlights:
- Die grösseren Städte Ostkanadas
- Savoire-vivre in Québec City
- Idyllische 1000 Islands Region
- Algonquin Provinzpark
- Niagarafälle
Icon calendar 9 Tage / 8 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Toronto – Montréal

Einfindung im Chelsea Hotel in Toronto um 07:00 Uhr. Dem nördlichen Ufer des Lake Ontario entlang fahren Sie in die 1000 Islands-Region. Hier unternehmen Sie eine entspannte Bootsfahrt durch die idyllische Inselwelt, bevor Ihre Reise weiter nach Montréal führt. 2 Nächte im Delta Hotels Montreal o.ä.

2. Tag Montréal

Sie entdecken die historischen und modernen Seiten der zweitgrössten französischsprachigen Stadt der Welt während einer Stadtrundfahrt, bevor Sie nachmittags die Zeit individuell nutzen können, beispielsweise für einen Bummel durch die Altstadt.

3. Tag Québec City

Der ersten Handelsroute Kanadas, dem Chemin du Roy, folgend, gelangen Sie ins Herz des frankophonen Kanadas. Bei einer Rundfahrt innerhalb der alten Stadtmauern von Québec City besichtigen Sie unter anderem die Unterstadt und die Zitadelle. 2 Nächte im Hôtel Le Condorde o.ä.

4. Tag Québec City

Erkunden Sie die charmante Stadt weiter auf eigene Faust oder machen Sie einen Tagesausflug nach Tadoussac (optional), um die Wale im St. Lorenz-Strom zu beobachten.

5. Tag Ottawa

Auf dem Weg in die kanadische Hauptstadt halten Sie in einem Restaurant im Pionierstil zum Mittagessen. Nach Ankunft in Ottawa verschaffen Sie sich einen ersten Überblick. 2 Nächte im Delta Hotels Ottawa City Centre o.ä.

6. Tag Ottawa

Auf einer Stadtrundfahrt sehen Sie unter anderem die Parlamentsgebäude und den Rideau-Kanal. Den Rest des Tages können Sie frei nutzen, zum Beispiel für einen Museumsbesuch oder eine Shoppingtour.

7. Tag Huntsville

Vorbei an klaren Seen, rauschenden Flüssen, endlosen Wäldern und verträumten Ortschaften fahren Sie zum Algonquin Provincial Park. Bei einem Spaziergang erhalten Sie einen Eindruck von diesem riesigen Wild- und Waldschutzgebiet, bevor Sie Huntsville am westlichen Eingang des Parks erreichen. 1 Nacht im Best Western Plus Muskoka Inn o.ä.

8. Tag Niagarafälle

Das heutige Ziel sind die imposanten Niagara Falls. Sie erleben deren Gischt hautnah auf einer Bootsfahrt und geniessen die Aussicht vom Skylon-Tower. Bei einem Helikopterflug (optional) oder einer Fahrt mit dem Riesenrad (optional) können Sie die Fälle noch aus anderen Blickwinkeln bewundern. 1 Nacht im Hilton Hotel & Suites Fallsview o.ä.

9. Tag Toronto

Sie fahren auf dem Niagara Parkway durch das Weinanbaugebiet und durch das historische, viktorianische Städtchen Niagara- on-the-Lake, bevor Sie Toronto ansteuern. Ende der Rundreise.

Busrundreise 9 Tage ab / bis Toronto
Im Preis inbegriffen
  • Lokale, deutsch sprechende Reiseleitung
  • Fahrt im modernen, klimatisierten Reisebus
  • Unterkunft in Mittelklassehotels
  • 8 x Frühstück und 1 x Mittagessen
  • Aktivitäten und Eintritte gemäss Programm
  • Gepäckservice (1 Koffer pro Person)
  • Nationalparkgebühren
  • Ausführliche Reisedokumentation
  • Taxen und Steuern
Nicht im Preis inbegriffen
  • Transfer ab Ankunftsflughafen / bis Abreiseflughafen
  • Nicht erwähnte Mahlzeiten
  • Getränke
  • Optionale Ausflüge
  • Trinkgelder für Fahrer und Reiseleiter

Preise
9 Tage / 8 Nächte ab CHF 2075.– / pro Person

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