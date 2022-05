Farbenfroh: Indian Summer Kanada

Was in der Schweiz als Altweibersommer bekannt ist, heisst in Kanada Indian Summer. Damit wird die Zeit des Spätsommers bezeichnet. Die ist nicht nur durch sehr angenehme Temperaturen geprägt. In Kanada taucht die Färbung der Laubwälder, auch als Foliage bekannt, weite Teile des Landes in ein prächtiges Meer aus bunten Farben. Die Intensität der Farben finden sich auf der Welt kaum ein zweites Mal. Über die Herkunft des Namens Indian Summer gibt es übrigens mehrere Thesen. Eine der nachvollziehbarsten besagt, dass der Indian Summer für die Ureinwohner Kanadas die letzte Chance sei, sich mit Wintervorräten einzudecken. Wie dem auch sei: Der Indian Summer in Kanada ist ein unvergessliches Erlebnis. Dafür sorgen tiefblauer Himmel, klare und warme Luft und die wärmende Sonne. Absolutes Highlight ist jedoch die Farbenpracht des Landes. Besonders der Zuckerahorn ist für die zartorangen bis tiefroten Farbtöne verantwortlich, in die das Land am Herbstanfang gehüllt wird. Der wächst vornehmlich in Ostkanada. Diesen Landesteil erkunden Sie bestenfalls mit einem fahrbahren Untersatz. Zu den Themen Kanada und Ostkanada Mietwagenrundreise beraten Sie unsere Spezialisten gern.