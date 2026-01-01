Exklusive Momente in Atlantikkanada ab Halifax

Diese besondere Rundreise verbindet die landschaftlichen Höhepunkte Atlantikkandas mit ausgewählten Unterkünften, die selbst zum Reiseerlebnis werden. Von Halifax und dem historischen Lunenburg führt die Route entlang spektakulärer Küsten nach New Brunswick und Prince Edward Island, bevor die Reise über Cape Breton und den legendären Cabot Trail zurück nach Halifax führt. Übernachtet wird unter anderem in charmanten B&Bs, stilvollen Boutique-Hotels und besonderen Rückzugsorten inmitten der Natur. So verbinden sich maritime Landschaften, authentische Orte und besondere Übernachtungserlebnisse zu einer Reise mit viel Abwechslung und individuellem Charakter.



Reisedaten

15.05.-31.10.