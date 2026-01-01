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Exklusive Momente in Atlantikkanada ab Halifax

Diese besondere Rundreise verbindet die landschaftlichen Höhepunkte Atlantikkandas mit ausgewählten Unterkünften, die selbst zum Reiseerlebnis werden. Von Halifax und dem historischen Lunenburg führt die Route entlang spektakulärer Küsten nach New Brunswick und Prince Edward Island, bevor die Reise über Cape Breton und den legendären Cabot Trail zurück nach Halifax führt. Übernachtet wird unter anderem in charmanten B&Bs, stilvollen Boutique-Hotels und besonderen Rückzugsorten inmitten der Natur. So verbinden sich maritime Landschaften, authentische Orte und besondere Übernachtungserlebnisse zu einer Reise mit viel Abwechslung und individuellem Charakter.

Reisedaten
15.05.-31.10.
Exklusive Momente in Atlantikkanada ab Halifax
Preis auf Anfrage
ab/bis Halifax
Highlights:
- Einzigartige Unterkünfte
- Entspanntes Programm
- Genuss und Erlebnis
- Atlantikkanada stilvoll entdecken
Icon calendar 19 Tage / 18 Nächte

Reiseprogramm

Mietwagenreise 19 Tage ab/bis Halifax
Im Preis inbegriffen
  • 18 Nächte in Erstklasshotels, Lodges und Resorts
  • Fährenüberfahrt von Digby nach St. John für 1 Fahrzeug und Insassen
  • Ausführliche Reisedokumentation
Im Preis nicht inbegriffen
  • Miewagen
  • Brückengebühr von New Brunswick nach Prince Edward Island
  • Fährenüberfahrt von Prince Edward Island nach Nova Scotia
  • Nicht erwähnte Mahlzeiten
  • Aktivitäten
  • Nationalparkgebühren
  • Strassenzölle und Parkplatzgebühren
  • Allfällige Resort Fees
Hinweise
  • Sie können die Route individuell Ihrer Wünschen anpassen
  • Halifax wird 2027 von Juli bis Anfang Oktober 2x pro Woche direkt von Edelweiss angeflogen

Preise
19 Tage / 18 Nächte Preis auf Anfrage

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