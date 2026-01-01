Exklusive Momente in Atlantikkanada ab Halifax
Exklusive Momente in Atlantikkanada ab Halifax
Preis auf Anfrage
ab/bis Halifax
Highlights:
- Einzigartige Unterkünfte
- Entspanntes Programm
- Genuss und Erlebnis
- Atlantikkanada stilvoll entdecken
19 Tage / 18 Nächte
Reiseprogramm
Mietwagenreise 19 Tage ab/bis Halifax
- 18 Nächte in Erstklasshotels, Lodges und Resorts
- Fährenüberfahrt von Digby nach St. John für 1 Fahrzeug und Insassen
- Ausführliche Reisedokumentation
- Miewagen
- Brückengebühr von New Brunswick nach Prince Edward Island
- Fährenüberfahrt von Prince Edward Island nach Nova Scotia
- Nicht erwähnte Mahlzeiten
- Aktivitäten
- Nationalparkgebühren
- Strassenzölle und Parkplatzgebühren
- Allfällige Resort Fees
- Sie können die Route individuell Ihrer Wünschen anpassen
- Halifax wird 2027 von Juli bis Anfang Oktober 2x pro Woche direkt von Edelweiss angeflogen
Preise
19 Tage / 18 Nächte Preis auf Anfrage