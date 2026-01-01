Maritime Wonders ab Halifax
Maritime Wonders ab Halifax
ab CHF 3050.– / pro Person
ab/bis Halifax
Highlights:
- Die faszinierende Küstenlandschaft von Atlantikkanada und Neuengland
- Die höchsten Gezeitenunterschiede der Welt und traumhafte Panoramastrassen
- Hervorragende Möglichkeiten zum Wandern und Kanufahren
- Maritime Küche
21 Tage / 20 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Halifax
Individuelle Anreise und Übernahme des Mietwagens. Halifax ist die Provinzhauptstadt von Nova Scotia und vereint Historisches mit Modernem. Flanieren Sie auf der Promenade am Wasser entlang, besichtigen Sie die Zitadelle, oder besuchen Sie eines der zahlreichen Museen. 1 Nacht im Hotel Cambridge Suites o.ä.
2-3. Tag Baddeck / Cape Breton Highlands Nationalpark (ca. 370 km)
Es empfiehlt sich, den idyllischen Umweg entlang der Eastern Shore zu nehmen, bevor Sie über einen künstlich angelegten Damm nach Cape Breton Island hinüberfahren. Die Insel ist geprägt vom riesigen Bras d’Or Lake und seinen vielen Seitenarmen. Ihr Übernachtungsort liegt direkt am See. Von Baddeck aus lässt sich wunderbar ein Ausflug in den Cape Breton Highlands Nationalpark unternehmen. Die eindrückliche Panoramastrasse Cabot Trail windet sich an der Küste entlang und bietet immer wieder fantastische Ausblicke.
Mit etwas Glück sehen Sie auch Bären oder Elche. Im Park gibt es gut 26 Wanderwege von gemütlichen Spaziergängen bis zu anspruchsvollen Touren. 2 Nächte in der Silver Dart Lodge o.ä.
4. Tag Shediac (ca. 420 km)
Über die sanfte Hügellandschaft Nova Scotias erreichen Sie die Provinz New Brunswick, welche die einzige offiziell zweisprachige Provinz Kanadas ist. Shediac ist besonders für seinen Hummer bekannt. Vielleicht unternehmen Sie eine Bootstour, auf welcher Sie mehr über die lokale Fischerei erfahren und ein typisches Lobster-Dinner geniessen (zubuchbar). 1 Nacht im Hotel Shediac o.ä.
5-6. Tag St. Andrews-by-the-Sea (ca. 400 km)
Mit der Bay of Fundy wartet ein weiteres Highlight auf Sie. Die Bucht ist berühmt für den grössten Tidenhub der Welt. Besonders gut lässt sich dies an den Felsformationen der Hopewell Rocks beobachten. Der Fundy Nationalpark und die Kleinstadt Saint John lohnen sich ebenfalls für einen Stopp auf Ihrem Weg nach St. Andrews-by-the-Sea. Das hübsche Resortstädtchen liegt an der Passamaquoddy Bay und ist ein hervorragender Ort für Walbeobachtungstouren (zubuchbar). Bis zu 15 verschiedene Walarten lassen sich über das Jahr hinweg in der Bay of Fundy beobachten. 2 Nächte im Rossmount Inn & Suites o.ä.
7. Tag Boothbay Harbor (ca. 340 km)
Heute überqueren Sie die Grenze in die USA. Die Küste von Maine zeichnet sich durch zerklüftete Landschaft, kleine Fischerdörfer und typisch maritimes Flair aus. 1 Nacht im Boothbay Harbor Oceanside Inn o.ä.
8. Tag Kennebunkport (ca. 140 km)
Folgen Sie weiterhin der schroffen Küste bis Sie Kennebunkport erreichen. Der Ort mit seinem maritimen Flair ist ein beliebtes Ferienziel berühmter Persönlichkeiten. Strände, Wassersport, Bootstouren und Spaziergänge sind nur einige der Möglichkeiten, die das Örtchen bietet. 1 Nacht im Port Inn o.ä.
9-10. Tag Cape Cod (ca. 260 km)
Via Portland, der grössten Stadt in Maine und Salem, welches sich vor allem durch die Hexenverbrennungen im 17. Jahrhundert einen Namen gemacht hat, setzen Sie Ihre Reise Richtung Cape Cod fort. Malerische Orte, unberührte Sandstrände und die typisch maritime Lebensart prägen Cape Cod. Erkunden Sie die verschiedenen Orte oder machen Sie einen Ausflug nach Martha’s Vineyard, einem Juwel von Neuengland. 2 Nächte im Falmouth Tides o.ä.
11-12. Tag Boston (ca. 115 km)
Sie erreichen Boston. Nun wartet für einmal richtiges Grossstadt-Flair auf Sie. Boston ist eine der ältesten Hafenstädte der USA und bietet viele imposante historische Gebäude, ausgedehnte Grünflächen und angesagte Restaurants. Spazieren Sie auf dem Freedom Trail und besuchen Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Die verwinkelten Gassen und gut erhaltenen historischen Gebäude haben einen ganz besonderen Reiz. 2 Nächte im The Boxer o.ä.
13-14. Tag Jackson / White Mountains (ca. 250 km)
Durch die wunderschöne Waldlandschaft fahren Sie in die White Mountains. Die Gegend ist vom 1917 m hohen Mount Washington geprägt. Geniessen Sie die atemberaubende Landschaft und besuchen Sie die spektakulären Wasserfälle in der Region. 2 Nächte im Christmas Farm Inn o.ä.
15-16. Tag Bar Harbor / Acadia Nationalpark (ca. 400 km)
Durch die seenreichen Gebiete von Maine geht es wieder an die Küste. Sie erreichen Bar Harbor, das Ausgangstor für Besuche im Acadia Nationalpark. Der Park zeichnet sich durch Wälder, felsige Strände und gletschergeformten Granitgipfeln aus. 200 km Wanderwege durchziehen den Park; viele davon sind einfacherer Natur. 2 Nächte im Holiday Inn Resort o.ä.
17. Tag Fähre Bar Harbor - Yarmouth
Heute bringt Sie die Fähre in etwa 3 Stunden von Bar Harbor zurück in die kanadische Provinz Nova Scotia. Das Wahrzeichen von Yarmouth ist der Cape Forchu Leuchtturm. 1 Nacht im Tru by Hilton o.ä.
18-19. Tag Liverpool / White Point (ca. 150 km)
Sie reisen entlang der sogenannten «Lighthouse Route» mit ihren vielen zerklüfteten Buchten, weissen Stränden und Leuchttürmen. Mehr als 20 Leuchttürme säumen die Strecke zwischen Yarmouth und Halifax. Ihre Unterkunft befindet sich in der Nähe von Liverpool. Von hier aus haben Sie verschiedene Möglichkeiten für Tagesaktivitäten. Erkunden Sie die Buchten und Wanderwege entlang der Küste, machen Sie einen Abstecher landeinwärts und entdecken Sie den Kejimkujik Nationalpark. Dieser hat mit der «Seaside Adjunct» auch einen am Meer gelegenen Teil. Auch Ihr Resort bietet viele Angebote, um den Tag entspannt zu verbringen. 2 Nächte im White Point Beach Resort o.ä
20. Tag Halifax (ca. 200 km)
Auf der Fahrt nach Halifax folgen Sie weiterhin der Küste. Das Fischerörtchen Lunenburg mit seinen bunten Holzhäuschen gehört zum UNESCO Weltkulturerbe und ist definitiv einen Stopp wert. Natürlich darf auch der bekannte Leuchtturm von Peggy’s Cove nicht fehlen. 1 Nacht im Hotel Cambridge Suites o.ä.
21. Tag Rück- oder Weiterreise
Mietwagenrundreise 21 Tage ab/bis Halifax
- 20 Nächte in Touristen- und Mittelklassehotels sowie Country Inns
- Fährpassage Bar Harbor - Yarmouth für 1 Auto inkl. Insassen
- Ausführliche Reisedokumentation
- Mietwagen
- Nicht erwähnte Mahlzeiten
- Aktivitäten
- Nationalparkgebühren
- Strassenzölle und Parkplatzgebühren
- Allfällige Resort Fees
- Sie können die Route individuell Ihren Wünschen anpassen
- Ideen für zubuchbare Aktivitäten:
- Tag 4: Lobster Bootstour mit Essen
- Tag 6: Walbeobachtungstour
- Tag 12: Food & Freedom Trail Tour
- Übernachtung in einer Glamping Unterkunft
- Halifax wird 2027 von Juli bis anfangs Oktober 2x pro Woche direkt von Edelweiss angeflogen.
Preise
21 Tage / 20 Nächte ab CHF 3050.– / pro Person