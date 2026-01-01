Maritime Wonders ab Halifax

Es empfiehlt sich, den idyllischen Umweg entlang der Eastern Shore zu nehmen, bevor Sie über einen künstlich angelegten Damm nach Cape Breton Island hinüberfahren. Die Insel ist geprägt vom riesigen Bras d’Or Lake und seinen vielen Seitenarmen. Ihr Übernachtungsort liegt direkt am See. Von Baddeck aus lässt sich wunderbar ein Ausflug in den Cape Breton Highlands Nationalpark unternehmen. Die eindrückliche Panoramastrasse Cabot Trail windet sich an der Küste entlang und bietet immer wieder fantastische Ausblicke.

Mit etwas Glück sehen Sie auch Bären oder Elche. Im Park gibt es gut 26 Wanderwege von gemütlichen Spaziergängen bis zu anspruchsvollen Touren. 2 Nächte in der Silver Dart Lodge o.ä.