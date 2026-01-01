National Parks Discovery ab Vancouver
National Parks Discovery ab Vancouver
ab CHF 3890.– / pro Person
ab/bis Vancouver
Highlights:
- Die traumhaften Nationalparks der Rocky Mountains
- Sehr gute Chancen für Tierbeobachtungen
- Viele Möglichkeiten zum Wandern und für Outdoor-Aktivitäten
- Stadtleben in Seattle und Vancouver
21 Tage / 20 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Vancouver
Individuelle Anreise nach Vancouver, Übernahme des Mietwagens und Übernachtung in der Nähe des Flughafens. 1 Nacht im Sandman Vancouver Airport o.ä.
2. Tag Whistler (ca. 125 km)
Der Bergort Whistler ist von schönster Landschaft umgeben. Hier haben Sie viele Optionen für Outdoor-Aktivitäten wie Wanderungen, Kanutouren, Ziplinen oder eine Fahrt mit der spektakulären Peak2Peak Seilbahn. 1 Nacht im Adara Hotel o.ä.
3-4. Tag Clearwater / Wells Gray Park (ca. 425 km)
Entlang zahlreicher Seen geht es weiter nach Clearwater. Geniessen Sie die tolle Landschaft im Wells Gray Park und besuchen Sie die eindrücklichen Wasserfälle. Auf Wanderungen oder mit dem Kanu können Sie den Park bestens erkunden. 2 Nächte im Best Western Plus Gateway at the Falls o.ä.
5-6. Tag Jasper Nationalpark (320 km)
Vorbei am Mount Robson, dem höchsten Berg der kanadischen Rockies, geht es nach Jasper. Eine faszinierende Landschaft erwartet Sie im gleichnamigen Nationalpark. Besuchen Sie den spektakulären Maligne Canyon und den wunderschönen Maligne See. 2 Nächte im The Crimson o.ä.
7-8. Tag Banff Nationalpark (290 km)
Auf dem eindrücklichen «Icefields Parkway» – eine der wohl schönsten Panoramastrassen der Welt – mit seinen traumhaften Seen, Berggipfeln, Canyons, Wasserfällen sowie dem Columbia Icefield geht es nach Banff. Erkunden Sie den ältesten Nationalpark Kanadas. Eine Gondelfahrt auf den Sulphur Mountain beschert Ihnen einen tollen Panoramablick (optional). Ein Besuch des Lake Louise oder Moraine Lake darf nicht fehlen. 2 Nächte in der Brewster Mountain Lodge o.ä.
9. Tag Waterton (ca. 370 km)
Heute fahren Sie südwärts Richtung amerikanischer Grenze. Der Waterton Lakes Nationalpark ist ein etwas weniger bekanntes, aber nicht minder eindrückliches Naturparadies. 1 Nacht in der Waterton Lakes Lodge o.ä.
10. Tag Whitefish (ca. 210 km)
Auf amerikanischer Seite schliesst sich der Glacier Nationalpark nahtlos an. Fahren Sie auf der spektakulären «Going-to-the-Sun Road», bevor Sie Ihr Tagesziel Whitefish erreichen. 1 Nacht in der Best Western Rocky Mountain Lodge o.ä.
11. Tag Helena (ca. 350 km)
Durch die Berglandschaft Montanas reisen Sie weiter nach Helena. 1 Nacht im BW Premier Helena Great Northern o.ä.
12-13. Tag West Yellowstone (290 km)
Weiter geht es nach West Yellowstone, welches eine perfekte Ausgangsbasis zur Erkundung des Yellowstone Nationalparks bietet. Der älteste Nationalpark der Welt wartet mit Geysiren, Wasserfällen, Kalkterrassen und Schlammvulkanen auf. Geniessen Sie den Aufenthalt im Glamping-Zelt. 2 Nächte im Under Canvas West Yellowstone o.ä.
14. Tag Idaho Falls (ca. 180 km)
Sie erreichen den Bundesstaat Idaho. Spazieren Sie in Idaho Falls entlang des Snake Rivers. 1 Nacht im Best Western Driftwood Inn o.ä.
15. Tag Boise (ca. 420 km)
Ein Highlight bildet das Craters of the Moon Monument. Aktive Vulkane schufen hier eine faszinierende, mondähnliche Landschaft. 1 Nacht im Hyatt Place Towne Square o.ä.
16. Tag Pendleton (ca. 360 km)
Nach all den landschaftlichen Genüssen erwartet Sie die Kleinstadt Pendleton mit Wildwest-Charme. 1 Nacht im Best Western Pendleton Inn o.ä.
17. Tag Mount Rainier Nationalpark (ca. 410 km)
Der majestätische, 4395 Meter hohe Mount Rainier wird von Wiesen, Wasserfällen und Seen eingerahmt. 1 Nacht in der Nähe des Nationalparks in der Nisqually Lodge o.ä.
18-19. Tag Seattle (ca. 140 km)
Nach kurzer Fahrt erreichen Sie Seattle. Erkunden Sie die «Emerald City», Heimat zahlreicher Grosskonzerne wie Amazon, Microsoft oder Boeing. Besuchen Sie die Space Needle und den Pike Place Market. 2 Nächte im Mayflower Park Hotel o.ä.
20-21. Tag Vancouver (ca. 230 km)
Heute überqueren Sie wieder die Grenze nach Kanada und kehren nach Vancouver zurück. Die verschiedenen Stadtviertel warten darauf von Ihnen entdeckt zu werden. 2 Nächte im Coast Coal Harbour Hotel o.ä.
22. Tag Rück- oder Weiterreise
Mietwagenrundreise 22 Tage ab/bis Vancouver
- 21 Nächte in Touristen- und Mittelklassehotels sowie im Glamping-Zelt (letzter Aufenthalt 05.09.)
- Ausführliche Reisedokumentation
- Mietwagen
- Nicht erwähnte Mahlzeiten
- Aktivitäten
- Nationalparkgebühren
- Strassenzölle und Parkplatzgebühren
- Allfällige Resort Fees
- Sie können die Route individuell Ihren Wünschen anpassen
- Ideen für zubuchbare Aktivitäten
- Tag 2: Bärenbeobachtungstour
- Tag 6: Maligne Lake Bootstour
- Tag 8: Sonnenaufgangstour zum Moraine Lake oder Ausritt
- Tag 18: Seattle City Pass
- Nationalpark wurden 2024 von heftigen Waldbränden heimgesucht, deren Folgen an zahlreichen Stellen sichtbar sind.
Preise
21 Tage / 20 Nächte ab CHF 3890.– / pro Person