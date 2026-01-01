National Parks Discovery ab Vancouver

Auf dem eindrücklichen «Icefields Parkway» – eine der wohl schönsten Panoramastrassen der Welt – mit seinen traumhaften Seen, Berggipfeln, Canyons, Wasserfällen sowie dem Columbia Icefield geht es nach Banff. Erkunden Sie den ältesten Nationalpark Kanadas. Eine Gondelfahrt auf den Sulphur Mountain beschert Ihnen einen tollen Panoramablick (optional). Ein Besuch des Lake Louise oder Moraine Lake darf nicht fehlen. 2 Nächte in der Brewster Mountain Lodge o.ä.