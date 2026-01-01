Kanadas Wilder Westen ab Calgary

Die Fahrt führt Sie weiter nordwärts nach Saskatoon – einst ein bedeutender Treffpunkt und ein prägender Ort für die Rock- und Folk-Musikszene der späten 1960er- und frühen 1970er-Jahre. Besuchen Sie am zweiten Tag den beeindruckenden Wanuskewin Heritage Park, der seit Jahrhunderten als «The Gathering Place» bekannt ist. Bereits vor 6000 Jahren hallten hier die Hufe der Bisons und die Stimmen der indigenen Völker der Northern Plains wider.

Die nomadischen Stämme, die diese Region durchstreiften, versammelten sich an diesem Ort von aussergewöhnlicher natürlicher Schönheit, um Bisons zu jagen, Nahrung und Heilpflanzen zu sammeln und Schutz vor den kalten Winterwinden zu finden. 2 Nächte im Delta Hotels Saskatoon Downtown o.ä.