Kanadas Wilder Westen ab Calgary
Kanadas Wilder Westen ab Calgary
ab CHF 1790.– / pro Person
ab/bis Calgary
Highlights:
- Die spektakulären Badlands Kanadas entdecken
- Endlose Prärien erleben
- Erfahren Sie mehr über die indigenen Kulturen
- Eindrückliche Natur im Jasper und Banff Nationalpark
15 Tage / 14 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Calgary
Ankunft in Calgary und Übernahme des Mietwagens. Eine kurze Fahrt bringt Sie zu Ihrem Hotel. 1 Nacht im Sandman Signature Calgary Airport o.ä.
2. Tag Drumheller (ca. 145 km)
Drumheller gilt als Dinosaurier-Hauptstadt Kanadas. Die Region ist geprägt von einer spektakulären Badlands-Landschaft mit tiefen Schluchten, bizarren Felsformationen wie die Hoodoos und einer der weltweit bedeutendsten Fundstellen für Dinosaurierfossilien. Besuchen Sie das Royal Tyrrell Museum of Palaeontology, eines der führenden Paläontologiemuseen der Welt. Eindrucksvolle Dinosaurierskelette, Fossilien und interaktive Ausstellungen machen die Erdgeschichte und die Welt der Dinosaurier auf faszinierende Weise erlebbar. 1 Nacht im Ramada Drumheller o.ä.
3.–4. Tag Maple Creek / Historic Reesor Ranch (ca. 335 km)
Endlose Graslandschaften, sanfte Hügel und eine beeindruckende Weite prägen die heutige Strecke, bevor Sie Ihr heutiges Etappenziel erreichen. Seit über 120 Jahren pflegt die Familie Reesor auf ihrer historischen Ranch in den Cypress Hills die Tradition des Ranchlebens im Westen Kanadas. 2 Nächte auf der Ranch.
5. Tag Regina (ca. 450 km)
Vorbei geht es an zahlreichen Seen, weiten Graslandschaften und dem endlosen Horizont des berühmten «Big Sky». In Moose Jaw entdecken Sie eine Stadt, die in den frühen Jahren der Provinzentwicklung einst eine der beiden wichtigsten Siedlungen Saskatchewans war. Die verschiedenen Kulturen der Einwanderer, die in den vergangenen Jahrhunderten in die Prärien kamen, haben ihre Spuren in den Gebäuden und der Architektur dieser charmanten Stadt hinterlassen. Ein Besuch beim Heritage Centre der weltberühmten Royal Canadian Mounted Police sollte nicht fehlen. Weiterfahrt nach Regina, wo Sie übernachten. 1 Nacht im DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre o.ä.
6.–7. Tag Saskatoon (ca. 260 km)
Die Fahrt führt Sie weiter nordwärts nach Saskatoon – einst ein bedeutender Treffpunkt und ein prägender Ort für die Rock- und Folk-Musikszene der späten 1960er- und frühen 1970er-Jahre. Besuchen Sie am zweiten Tag den beeindruckenden Wanuskewin Heritage Park, der seit Jahrhunderten als «The Gathering Place» bekannt ist. Bereits vor 6000 Jahren hallten hier die Hufe der Bisons und die Stimmen der indigenen Völker der Northern Plains wider.
Die nomadischen Stämme, die diese Region durchstreiften, versammelten sich an diesem Ort von aussergewöhnlicher natürlicher Schönheit, um Bisons zu jagen, Nahrung und Heilpflanzen zu sammeln und Schutz vor den kalten Winterwinden zu finden. 2 Nächte im Delta Hotels Saskatoon Downtown o.ä.
8.–9. Tag Smoky Lake (ca. 515 km)
Weiter geht es ins Herz der kanadischen Prärie. Auf dem Weg nach Smoky Lake verändert sich die Landschaft allmählich: Aus sanft geschwungenen Ebenen mit endlosen Feldern wird eine abwechslungsreichere Landschaft Albertas. Bei Smoky Lake erhalten Sie authentische Einblicke in die Geschichte, Kultur und Traditionen der Métis, einer der drei anerkannten indigenen Bevölkerungsgruppen Kanadas. Das Kulturzentrum verbindet interaktive Erlebnisse, traditionelle Handwerkskunst und Naturbegegnungen mit der Möglichkeit, heimische Wildtiere wie Waldbisons und Elche zu beobachten. 2 Nächte in Métis Crossing.
10.–11. Tag Jasper Nationalpark (ca. 475 km)
Die majestätischen Rocky Mountains erwarten Sie! Während Sie westwärts in Richtung der Ausläufer der Berge fahren, rücken die Gipfel am Horizont immer näher, bis sie schliesslich die gesamte Landschaft Ihrer eindrucksvollen Panoramafahrt prägen. Über kurvenreiche Bergpässe und durch malerische Täler erreichen Sie Jasper und den gleichnamigen Nationalpark. Es erwartet Sie eine traumhafte Landschaft. Besuchen Sie den spektakulären Maligne Lake. 2 Nächte im The Crimson o.ä.
12.–13. Tag Banff Nationalpark (ca. 290 km)
Über den spektakulären Icefields Parkway erreichen Sie Banff. Unterwegs empfiehlt sich ein Stopp am türkisblauen Peyto Lake. Mit etwas Glück begegnen Sie Elchen, die durch die breiten Strassen des Ortes streifen und eine einzigartige Verbindung von Natur und urbanem Leben schaffen. Besuchen Sie beispielsweise das Banff Natural History Museum oder unternehmen Sie eine Gondelfahrt auf den Sulphur Mountain. 2 Nächte in der Brewster Mountain Lodge o.ä.
14. Tag Calgary (ca. 130 km)
Entdecken Sie die Stadt, die einiges zu bieten hat. Vom Calgary Tower haben Sie einen beeindruckenden Blick über die Skyline und bei klarer Sicht bis zu den Rocky Mountains. Kulturelle Highlights sind das Studio Bell mit dem eindrücklichen National Music Centre sowie das Heritage Park Historical Village, eines der grössten lebendigen Geschichtsmuseen Kanadas, das die Entwicklung des Westens vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart zeigt. 1 Nacht im Courtyard Calgary Downtown o.ä.
15. Tag Rück- oder Weiterreise
Im Preis inbegriffen
- 12 Nächte in Mittelklassehotels
- 2 Nächte auf der Historic Reesor Ranch in einer Cabin
- Ausführliche Reisedokumentation
- Mietwagen
- Nicht erwähnte Mahlzeiten
- Aktivitäten
- Nationalparkgebühren
- Strassenzölle und Parkplatzgebühren
- Allfällige Resort Fees
- Sie können die Route individuell Ihren Wünschen anpassen
- Ideen für zubuchbare Aktivitäten
Tag 2: Royal Tyrrell Museum
Tag 13: Wildlife-Tour
Tag 13: River Rafting
Tag 14: SAM Centre
Preise
15 Tage / 14 Nächte ab CHF 1790.– / pro Person