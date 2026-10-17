Beschreibung

Einleitung Das Fitness steht Hotelgästen rund um die Uhr kostenlos offen. Auf Laufbändern und Fitnessvelos trainiert man mit weitem Blick über die Stadt. Wer schon eine Weile unterwegs ist, freut sich über den Münzwaschsalon (gegen Gebühr).

Lage Das Hotel liegt beim Hibiya Park zentral in Shimbashi, in Gehdistanz zum eleganten Ginza mit seinen Luxusboutiquen und Kaufhäusern. Rund um das Hotel finden sich zahlreiche Restaurants und Bars. Die Metro Station «Shimbashi» ist 5 Gehminuten entfernt. Die Flughäfen Haneda und Narita sind 30 bzw. 70 Fahrminuten entfernt.

Angebot Das Restaurant «Sotoroku» in der 18. Etage ist ganz der japanischen Küche gewidmet. Im Mittelpunkt steht ein mehrgängiges Kaiseki-Menü mit saisonalen Zutaten aus allen Landesteilen, alternativ lässt sich à la carte bestellen. Dazu passen Sake aus ganz Japan sowie japanischer Whisky und Wein, die man auch im angrenzenden Barbereich geniessen kann. Eine Etage höher steht Hotelgästen die Lounge mit kostenlosem Kaffee rund um die Uhr offen.