The Blossom Hibiya
Tokio
Beschreibung
Einleitung
Das Fitness steht Hotelgästen rund um die Uhr kostenlos offen. Auf Laufbändern und Fitnessvelos trainiert man mit weitem Blick über die Stadt. Wer schon eine Weile unterwegs ist, freut sich über den Münzwaschsalon (gegen Gebühr).
Lage
Das Hotel liegt beim Hibiya Park zentral in Shimbashi, in Gehdistanz zum eleganten Ginza mit seinen Luxusboutiquen und Kaufhäusern. Rund um das Hotel finden sich zahlreiche Restaurants und Bars. Die Metro Station «Shimbashi» ist 5 Gehminuten entfernt. Die Flughäfen Haneda und Narita sind 30 bzw. 70 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Das Restaurant «Sotoroku» in der 18. Etage ist ganz der japanischen Küche gewidmet. Im Mittelpunkt steht ein mehrgängiges Kaiseki-Menü mit saisonalen Zutaten aus allen Landesteilen, alternativ lässt sich à la carte bestellen. Dazu passen Sake aus ganz Japan sowie japanischer Whisky und Wein, die man auch im angrenzenden Barbereich geniessen kann. Eine Etage höher steht Hotelgästen die Lounge mit kostenlosem Kaffee rund um die Uhr offen.
Zimmer
Die 255 Zimmer und Suiten liegen zwischen der 19. und 27. Etage eines Hochhauses. Die raumhohen Fenster bieten einen weiten Blick über das Zentrum Tokios und die Gestaltung der Zimmer greift den Wechsel der Jahreszeiten und die Geschichte des Viertels Hibiya auf. Alle Zimmer sind mit Klimaanlage, Fernseher, Kühlschrank, Wasserkocher, Safe sowie Föhn ausgestattet. Die Badezimmer verfügen über eine Badewanne und eine separate Dusche.
Superior (138): 25 m² gross, mit Stadtblick.
Deluxe Corner King (10): 31 m² grosses Eckzimmer mit Kingsize Bett und Blick auf den Hibiya Park.
Deluxe Corner Twin (10): 34 m² grosses Eckzimmer mit Stadtblick. Die beiden Einzelbetten und das Zustellbett bieten Platz für bis zu drei Personen. Ideal für Familien.
Superior (138): 25 m² gross, mit Stadtblick.
Deluxe Corner King (10): 31 m² grosses Eckzimmer mit Kingsize Bett und Blick auf den Hibiya Park.
Deluxe Corner Twin (10): 34 m² grosses Eckzimmer mit Stadtblick. Die beiden Einzelbetten und das Zustellbett bieten Platz für bis zu drei Personen. Ideal für Familien.
ab CHF 170.– / pro Person
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