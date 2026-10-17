MIMARU Tokyo Asakusa Station
Tokio
Beschreibung
Einleitung
Von der Dachterrasse blickt man über den Sumida Fluss bis zum Tokyo Skytree. Für längere Aufenthalte steht eine Münzwäscherei zur Verfügung.
Lage
Das Hotel liegt im traditionellen Quartier Asakusa, gleich um die Ecke der Metro Station «Asakusa». Von dort bestehen direkte Verbindungen unter anderem nach Ueno, Ginza und Shibuya. Der Senso-ji Tempel, die Einkaufsstrasse Nakamise und der Sumida Park am Flussufer sind in wenigen Gehminuten erreichbar. Rund um das Hotel liegen zahlreiche Restaurants, Cafés und Shops. Die Flughäfen Haneda und Narita sind 35 bzw. 60 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Ein Restaurant gibt es im Haus nicht. Rund um das Hotel liegt jedoch eine grosse Auswahl an Restaurants, Cafés und Imbissständen, direkt neben dem Eingang befindet sich zudem ein Convenience Store.
Zimmer
Die 51 Apartments und Suiten sind ganz auf Familien ausgerichtet. Alle verfügen über mindestens ein Kajütenbett, einen Essbereich sowie eine voll ausgestattete Küche mit Induktionsherd, Mikrowelle, Koch- und Essgeschirr. Ausgestattet sind die Apartments mit Klimaanlage, Fernseher, Kühlschrank, Wasserkocher, Safe sowie Föhn. Babybetten und Bettgitter stehen auf Anfrage kostenlos zur Verfügung.
Platz für bis zu sechs Personen, zusätzlich zwei Kinder bis sechs Jahre ohne eigenes Bett.
Die 51 Apartments und Suiten sind ganz auf Familien ausgerichtet. Alle verfügen über mindestens ein Kajütenbett, einen Essbereich sowie eine voll ausgestattete Küche mit Induktionsherd, Mikrowelle, Koch- und Essgeschirr. Ausgestattet sind die Apartments mit Klimaanlage, Fernseher, Kühlschrank, Wasserkocher, Safe sowie Föhn. Babybetten und Bettgitter stehen auf Anfrage kostenlos zur Verfügung.
Family Apartment: 35 m² gross, mit zwei Einzelbetten und einem Kajütenbett für bis zu vier Personen, zusätzlich finden zwei Kinder bis sechs Jahre ohne eigenes Bett Platz.
River View Family Apartment: Gleich gross und gleiche Ausstattung, jedoch mit Blick auf den Sumida Fluss.
1-BR Apartment: 52 m² gross, mit separatem Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten und einem Kajütenbett sowie zwei weiteren Einzelbetten im Wohnbereich.
Platz für bis zu sechs Personen, zusätzlich zwei Kinder bis sechs Jahre ohne eigenes Bett.
River View 1-BR Apartment: Gleich gross und gleiche Ausstattung, jedoch mit Blick auf den Sumida Fluss.
Deluxe 2-BR Suite: 71 m² gross, mit zwei Schlafzimmern mit je zwei Einzelbetten und einem Kajütenbett sowie einem separaten Wohnbereich. Platz für bis zu acht Personen, zusätzlich zwei Kinder bis sechs Jahre ohne eigenes Bett. Zwei Badezimmer, eines mit Badewanne und eines mit Dusche, sowie zwei WCs.
ab CHF 476.– / pro Person
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