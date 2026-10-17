Die 51 Apartments und Suiten sind ganz auf Familien ausgerichtet. Alle verfügen über mindestens ein Kajütenbett, einen Essbereich sowie eine voll ausgestattete Küche mit Induktionsherd, Mikrowelle, Koch- und Essgeschirr. Ausgestattet sind die Apartments mit Klimaanlage, Fernseher, Kühlschrank, Wasserkocher, Safe sowie Föhn. Babybetten und Bettgitter stehen auf Anfrage kostenlos zur Verfügung.

Family Apartment: 35 m² gross, mit zwei Einzelbetten und einem Kajütenbett für bis zu vier Personen, zusätzlich finden zwei Kinder bis sechs Jahre ohne eigenes Bett Platz.

River View Family Apartment: Gleich gross und gleiche Ausstattung, jedoch mit Blick auf den Sumida Fluss.

1-BR Apartment: 52 m² gross, mit separatem Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten und einem Kajütenbett sowie zwei weiteren Einzelbetten im Wohnbereich.

Platz für bis zu sechs Personen, zusätzlich zwei Kinder bis sechs Jahre ohne eigenes Bett.

River View 1-BR Apartment: Gleich gross und gleiche Ausstattung, jedoch mit Blick auf den Sumida Fluss.

Deluxe 2-BR Suite: 71 m² gross, mit zwei Schlafzimmern mit je zwei Einzelbetten und einem Kajütenbett sowie einem separaten Wohnbereich. Platz für bis zu acht Personen, zusätzlich zwei Kinder bis sechs Jahre ohne eigenes Bett. Zwei Badezimmer, eines mit Badewanne und eines mit Dusche, sowie zwei WCs.