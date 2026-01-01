Das Untergeschoss ist ganz dem Genuss gewidmet: Skulpturale Steinelemente, inspiriert von den Mauern der einstigen Burg Edo, schaffen ein stimmungsvolles Ambiente. Hier erwartet Sie am Abend ein Menü, das in Vergessenheit geratene Rezepte der japanischen Hausmannsküche aufgreift und kunstvoll neu interpretiert. Alternativ geniessen Sie an der Theke des «Sushi Otemon» klassisches Sushi nach Tokioter Tradition sowie kreative Nigiri-Variationen. Eine Hotelbar gibt es nicht.

Dafür steht Ihnen auf jeder Etage die «Ochanoma Lounge» offen, mit kostenlosen Getränken und saisonalen Snacks, einer Grünteeverkostung am Nachmittag und saisonalen Drinks am Abend. Wer lieber ungestört bleibt, lässt sich kleinere Gerichte oder ein Abendessen im Zimmer servieren.