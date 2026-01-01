Hoshinoya Tokyo
Tokio
Beschreibung
Einleitung
Herzstück des Hauses ist der Onsen im obersten Stock. Das salzhaltige Thermalwasser sprudelt aus 1'500 m Tiefe direkt unter Otemachi hervor und füllt ein Innen- und ein Aussenbecken, jeweils nach Geschlechtern getrennt. Unter freiem Himmel geht der Blick allein nach oben in den Himmel über Tokio. Im Spa lassen sich die Behandlungen, etwa mit Kräuterstempeln aus saisonalen Pflanzen, ideal mit einem vorgängigen Bad im Onsen verbinden. Wer tiefer in die japanische Kultur eintauchen möchte, übt sich frühmorgens auf einem Hochhausdach 160 m über der Stadt in der traditionellen Schwertkunst Kenjutsu oder lauscht in der Lobby den Klängen alter japanischer Instrumente.
Lage
Das Haus liegt im Geschäftsviertel Otemachi, mitten im Herzen von Tokio und nur wenige Gehminuten von den Gärten des Kaiserpalasts entfernt. Die Metro Station «Otemachi» mit fünf Linien befindet sich direkt vor der Tür, die «Tokyo Station» mit ihren Shinkansen-Verbindungen erreichen Sie in zehn Gehminuten. In den umliegenden Bürotürmen und rund um die «Tokyo Station» finden Sie Restaurants und Shops, zudem sind das elegante Einkaufsviertel Marunouchi, Nihonbashi und Ginza rasch erreicht. Abends und am Wochenende kehrt im Geschäftsviertel eine für Tokio seltene Ruhe ein. Die Flughäfen Haneda und Narita sind 35 bzw. 70 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Das Untergeschoss ist ganz dem Genuss gewidmet: Skulpturale Steinelemente, inspiriert von den Mauern der einstigen Burg Edo, schaffen ein stimmungsvolles Ambiente. Hier erwartet Sie am Abend ein Menü, das in Vergessenheit geratene Rezepte der japanischen Hausmannsküche aufgreift und kunstvoll neu interpretiert. Alternativ geniessen Sie an der Theke des «Sushi Otemon» klassisches Sushi nach Tokioter Tradition sowie kreative Nigiri-Variationen. Eine Hotelbar gibt es nicht.
Dafür steht Ihnen auf jeder Etage die «Ochanoma Lounge» offen, mit kostenlosen Getränken und saisonalen Snacks, einer Grünteeverkostung am Nachmittag und saisonalen Drinks am Abend. Wer lieber ungestört bleibt, lässt sich kleinere Gerichte oder ein Abendessen im Zimmer servieren.
Zimmer
Alle Zimmer sind mit Klimaanlage, Fernseher, Minibar, Wasserkocher, Safe sowie Föhn ausgestattet, dazu liegen Kimonos für den Aufenthalt im Haus bereit. Die Badezimmer verfügen über eine tiefe Badewanne und eine separate Dusche.
Die 84 Zimmer verteilen sich auf 14 Etagen mit jeweils nur sechs Zimmern, die sich wie ein kleiner, eigenständiger Ryokan um eine gemeinsame Etagen-Lounge gruppieren. Tatamiböden, Shoji-Wände aus Papier und Möbel aus Bambus und Kastanienholz prägen den traditionell japanischen Stil. Geschlafen wird auf bodennahen Futons, die dank hochwertiger Matratzen ausgesprochen bequem sind. Eine Aussicht bieten die Zimmer bewusst nicht: Das Licht fällt gedämpft durch die Shoji und das kunstvolle Fassadengitter und taucht die Räume in eine ruhige, eher dunkle Stimmung.
Alle Zimmer sind mit Klimaanlage, Fernseher, Minibar, Wasserkocher, Safe sowie Föhn ausgestattet, dazu liegen Kimonos für den Aufenthalt im Haus bereit. Die Badezimmer verfügen über eine tiefe Badewanne und eine separate Dusche.
Sakura (35): 41 bis 47 m² gross, mit zwei bodennahen Einzelbetten und einem tiefen Tatami-Sofa zum Entspannen.
Yuri (35): 41 bis 49 m² gross, gleiche Ausstattung, jedoch mit Kingsize Bett.
Kiku (14): 83 m² grosses Eckzimmer mit drei Einzelbetten, grosszügigem Wohn- und Essbereich sowie begehbarem Kleiderschrank. Dank der Ecklage deutlich heller als die übrigen Zimmer. Ideal für Familien.
ab CHF 598.– / pro Person
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