Beschreibung

Einleitung Das Ryokan verfügt über mehrere natürliche Thermalbäder, darunter öffentliche Bäder mit Jacuzzi-Funktion. Für ein privates Badeerlebnis steht ein reservierbares Onsen auf der Dachterrasse zur Verfügung (gegen Gebühr). Die Nähe zu Sehenswürdigkeiten wie dem Snow Monkey Park in Yamanouchi, dem Shiga Kogen Skigebiet und dem Zenkoji Tempel in Nagano bietet vielfältige Ausflugsmöglichkeiten.

Lage Das Issa no Komichi Biyu no Yado liegt im traditionsreichen Badeort Yudanaka Onsen, nur etwa 45 Minuten von Nagano entfernt. Für eine bequeme Anreise steht ein kostenloser Shuttleservice vom Bahnhof zum Ryokan zur Verfügung, alternativ ist die Unterkunft in nur zehn Gehminuten erreichbar. In der Umgebung laden zahlreiche lokale Restaurants dazu ein, die authentische japanische Küche zu geniessen.

Angebot Im hauseigenen Restaurant geniessen Gäste saisonale Köstlichkeiten. Die Mahlzeiten werden wahlweise in einem Speisesaal mit traditionellen japanischen Tischen und Stühlen oder im Zimmer serviert.