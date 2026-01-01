Ryokan Biyuyonado
Yudanaka
Beschreibung
Einleitung
Das Ryokan verfügt über mehrere natürliche Thermalbäder, darunter öffentliche Bäder mit Jacuzzi-Funktion. Für ein privates Badeerlebnis steht ein reservierbares Onsen auf der Dachterrasse zur Verfügung (gegen Gebühr). Die Nähe zu Sehenswürdigkeiten wie dem Snow Monkey Park in Yamanouchi, dem Shiga Kogen Skigebiet und dem Zenkoji Tempel in Nagano bietet vielfältige Ausflugsmöglichkeiten.
Lage
Das Issa no Komichi Biyu no Yado liegt im traditionsreichen Badeort Yudanaka Onsen, nur etwa 45 Minuten von Nagano entfernt. Für eine bequeme Anreise steht ein kostenloser Shuttleservice vom Bahnhof zum Ryokan zur Verfügung, alternativ ist die Unterkunft in nur zehn Gehminuten erreichbar. In der Umgebung laden zahlreiche lokale Restaurants dazu ein, die authentische japanische Küche zu geniessen.
Angebot
Im hauseigenen Restaurant geniessen Gäste saisonale Köstlichkeiten. Die Mahlzeiten werden wahlweise in einem Speisesaal mit traditionellen japanischen Tischen und Stühlen oder im Zimmer serviert.
Zimmer
Die 45 Zimmer sind sowohl im traditionellen japanischen als auch im westlichen Stil gestaltet und sind alle ausgestattet mit Klimaanlage, Fernseher, gratis Internetzugang, Kühlschrank, Teekocher sowie Föhn.
Japanese Standard: 18 m² grosse Zimmer im traditionellen Stil.
Japanese Deluxe with open-air Onsen: 53 m² grosse, traditionelle japanische Zimmer mit privatem Open-Air Onsen.
Western Deluxe with open-air Onsen: 53 m² grosse Zimmer mit westlichen Betten und privatem Open-Air Onsen.
Japanese Standard: 18 m² grosse Zimmer im traditionellen Stil.
Japanese Deluxe with open-air Onsen: 53 m² grosse, traditionelle japanische Zimmer mit privatem Open-Air Onsen.
Western Deluxe with open-air Onsen: 53 m² grosse Zimmer mit westlichen Betten und privatem Open-Air Onsen.
Preis auf Anfrage
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