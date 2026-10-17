Mit sieben Restaurants und einer Bar ist das Haus eine kulinarische Adresse für sich. In der ersten Etage liegen zwei im MICHELIN Guide ausgezeichnete Restaurants: Das «Velrosier» interpretiert die chinesische Küche mit französischem Einfluss neu, das «Takayama» serviert an einer Theke vor der offenen Küche zahlreiche kleine Gänge moderner italienischer Küche. Ergänzt wird das Angebot durch Kobe Rind vom Teppanyaki im «Buonagio», japanische Grillküche über Holzkohle und Strohfeuer im «Premium Robata Sanda» und Ramen im «Roku».

Das «Erutan» im Parterre serviert unkomplizierte italienische Küche, die «Erutan Bar» nebenan widmet sich ganz dem japanischen Tee. Auf der Etage der Reception liegt das «Hyssop», ein Café-Restaurant im Stil eines botanischen Gartens: Auf den Tellern stehen Gemüse, Kräuter und essbare Blüten, dazu gibt es Kräutercocktails und auf Wunsch vegane Gerichte, auch auf der Terrasse im begrünten Innenhof. Für Süsses sorgt die Pâtisserie «RAU».