Good Nature Hotel
Kyoto
Beschreibung
Einleitung
Das Haus folgt der Philosophie «Good Nature»: Was den Gästen guttut, soll auch der Natur guttun. Dieser Gedanke prägt das ganze Hotel, vom Innenhof mit seiner grossen, von Efeu bewachsenen Wand und dem japanischen Trockengarten bis zum Spa, wo Massagen und Gesichtsbehandlungen mit hauseigener Naturkosmetik nach einem Tag in der Stadt für Entspannung sorgen. Wer aktiv bleiben möchte, trainiert im Fitness, und gelegentlich stehen Meditationen und andere Wellness-Anlässe auf dem Programm. Im Parterre bietet der Bioladen Produkte aus der Region, dazu laden Naturkosmetik und Kunsthandwerk zum Stöbern ein, und für längere Aufenthalte steht eine Waschküche zur Verfügung.
Lage
Das Hotel liegt mitten in der Innenstadt Kyotos, nur wenige Schritte vom Kamo Fluss entfernt. Zahlreiche Restaurants, Bars und Geschäfte sowie der Nishiki Markt und die Gassen von Pontocho liegen in Gehdistanz, ins Geisha Viertel Gion sind es rund 10 Gehminuten. Die Bahnstation «Kyoto Kawaramachi» erreicht man in wenigen Gehminuten, von hier fahren Züge in rund einer Stunde nach Osaka und Kobe. Die «Kyoto Station» liegt 10 Fahrminuten entfernt, der internationale Flughafen Kansai bei Osaka 90 Fahrminuten.
Angebot
Mit sieben Restaurants und einer Bar ist das Haus eine kulinarische Adresse für sich. In der ersten Etage liegen zwei im MICHELIN Guide ausgezeichnete Restaurants: Das «Velrosier» interpretiert die chinesische Küche mit französischem Einfluss neu, das «Takayama» serviert an einer Theke vor der offenen Küche zahlreiche kleine Gänge moderner italienischer Küche. Ergänzt wird das Angebot durch Kobe Rind vom Teppanyaki im «Buonagio», japanische Grillküche über Holzkohle und Strohfeuer im «Premium Robata Sanda» und Ramen im «Roku».
Das «Erutan» im Parterre serviert unkomplizierte italienische Küche, die «Erutan Bar» nebenan widmet sich ganz dem japanischen Tee. Auf der Etage der Reception liegt das «Hyssop», ein Café-Restaurant im Stil eines botanischen Gartens: Auf den Tellern stehen Gemüse, Kräuter und essbare Blüten, dazu gibt es Kräutercocktails und auf Wunsch vegane Gerichte, auch auf der Terrasse im begrünten Innenhof. Für Süsses sorgt die Pâtisserie «RAU».
Zimmer
Die 141 Zimmer und Suiten liegen in den oberen Etagen der «Good Nature Station», einem Gebäudekomplex mit Restaurants und Läden und setzen ganz auf natürliche Materialien. Böden aus Naturholz und Wandbilder eines japanischen Künstlers, gemalt mit selbst hergestellten Farben aus Erde und Stein, holen die Atmosphäre Kyotos ins Zimmer. Ein eigens entwickeltes Lichtsystem folgt dem natürlichen Tagesrhythmus und sorgt für erholsamen Schlaf und ein sanftes Erwachen. Alle Zimmer sind mit Klimaanlage, Fernseher, Kühlschrank, Wasserkocher, Safe sowie Föhn ausgestattet.
Superior: 28 bis 35 m² gross.
Deluxe: Gleich ausgestattet, jedoch 35 m² gross.
Superior: 28 bis 35 m² gross.
Deluxe: Gleich ausgestattet, jedoch 35 m² gross.
ab CHF 158.– / pro Person
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