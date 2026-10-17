Das Genji Kyoto liegt im Quartier Gojo Kawaramachi direkt am Ufer des Kamo Flusses, mitten in einem Wohnquartier abseits der grossen Besucherströme. Statt Einkaufsstrassen prägen hier alte Machiya-Häuser das Bild. Am Abend wird es in den Gassen still, ein grosses Angebot an Restaurants und Bars findet sich in Gion und Pontocho. Aus Rücksicht auf die Anwohner dürfen Taxis nicht bis vor das Hotel fahren, sondern halten an der nahen Hauptstrasse, wo Mitarbeitende des Hotels die Gäste empfangen und das Gepäck tragen.

Die Bahnhöfe «Kiyomizu-Gojo» und «Shichijo» der Keihan-Linie sind je 10 Gehminuten entfernt. Zum Bahnhof Kyoto sind es 20 Gehminuten. Der internationale Flughafen Kansai bei Osaka ist 90 Fahrminuten entfernt.