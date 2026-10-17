Genji Kyoto
Kyoto
Beschreibung
Einleitung
Herzstück ist der «Sky Forest Garden» auf dem Dach, bepflanzt mit Bäumen und Sträuchern aus der «Geschichte vom Prinzen Genji». Von hier reicht der Blick über den Kamo Fluss bis zu den Higashiyama Bergen. Für die Erkundung von Kyoto stehen kostenlose Velos bereit, und in der ersten Etage können die Gäste gratis Waschmaschinen nutzen.
Lage
Das Genji Kyoto liegt im Quartier Gojo Kawaramachi direkt am Ufer des Kamo Flusses, mitten in einem Wohnquartier abseits der grossen Besucherströme. Statt Einkaufsstrassen prägen hier alte Machiya-Häuser das Bild. Am Abend wird es in den Gassen still, ein grosses Angebot an Restaurants und Bars findet sich in Gion und Pontocho. Aus Rücksicht auf die Anwohner dürfen Taxis nicht bis vor das Hotel fahren, sondern halten an der nahen Hauptstrasse, wo Mitarbeitende des Hotels die Gäste empfangen und das Gepäck tragen.
Die Bahnhöfe «Kiyomizu-Gojo» und «Shichijo» der Keihan-Linie sind je 10 Gehminuten entfernt. Zum Bahnhof Kyoto sind es 20 Gehminuten. Der internationale Flughafen Kansai bei Osaka ist 90 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Ein klassisches Restaurant gibt es im Genji Kyoto nicht. Stattdessen serviert das Hotel japanische und internationale Gerichte mit saisonalen Zutaten, von kleinen Tellern über Donburi und Burger bis zu Desserts mit Matcha aus Uji. Auch das Frühstück wird jeden Morgen frisch zubereitet und als japanisches, westliches oder kontinentales Menü serviert. Gegessen wird wahlweise in der «Genji Lounge» in der Lobby mit Blick auf den Trockengarten, im eigenen Zimmer oder bei schönem Wetter im «Sky Forest Garden» auf dem Dach mit Aussicht auf den Kamo Fluss und die Higashiyama Berge.
Zimmer
Keines der 19 Zimmer und Suiten gleicht dem anderen: Jedes ist einem Kapitel aus der «Geschichte vom Prinzen Genji» gewidmet, dem tausendjährigen Roman, dem das Hotel seinen Namen verdankt. Alle haben eine Tatami-Ecke und einen Sitzbereich, die Möbel wurden eigens von Handwerkern aus Kyoto gefertigt. Zur Ausstattung gehören Klimaanlage, Fernseher, Minibar, Tee und Kaffee sowie Föhn, dazu ein Bluetooth-Lautsprecher. Die Badezimmer verfügen über eine Badewanne und eine separate Dusche.
River Superior (2): 27 m² grosse Zimmer in der obersten Etage mit kleinem Balkon und Blick auf den Kamo Fluss, die Higashiyama Berge und die Stadt.
River Balcony Deluxe (3): Gleiche Aussicht, jedoch 33 m² gross und mit Balkon.
River Balcony Premium (3): Gleiche Aussicht, jedoch 44 bis 51 m² gross und mit Balkon.
River Balcony Suite (3): Gleiche Aussicht, jedoch 44 bis 51 m² gross, mit separatem Schlafzimmer und geräumigem Balkon.
River Superior (2): 27 m² grosse Zimmer in der obersten Etage mit kleinem Balkon und Blick auf den Kamo Fluss, die Higashiyama Berge und die Stadt.
River Balcony Deluxe (3): Gleiche Aussicht, jedoch 33 m² gross und mit Balkon.
River Balcony Premium (3): Gleiche Aussicht, jedoch 44 bis 51 m² gross und mit Balkon.
River Balcony Suite (3): Gleiche Aussicht, jedoch 44 bis 51 m² gross, mit separatem Schlafzimmer und geräumigem Balkon.
ab CHF 265.– / pro Person
Loading map...