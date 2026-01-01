Beschreibung

Einleitung Das hauseigene «Sankara Sana» Spa bietet eine Vielzahl von Behandlungen, die Körper und Geist revitalisieren. Für aktive Gäste stehen ein Swimmingpool und ein Fitness zur Verfügung. Die Lounge lädt mit einer sorgfältig kuratierten Sammlung von Büchern zum Verweilen ein. Das Hotel bietet auch ein vielfältiges Ausflugsangebot.

Lage Das Sankara Hotel & Spa befindet sich auf der südöstlichen Seite Yakushimas, etwa 40 Minuten vom Yakushima Flughafen entfernt. Ein kostenloser Abholservice vom Flughafen oder vom Hafen wird angeboten.

Angebot Das Hotel verwöhnt seine Gäste mit zwei herausragenden Restaurants. Das elegante «Okas» serviert französische Haute Cuisine, inspiriert von der reichen Natur Yakushimas. Das «Ayana» bietet regionale Küche in ungezwungener Atmosphäre. Ein Apéro vor oder ein Cocktail nach dem Abendessen lässt sich stilvoll in der gemütlichen «Library Lounge» geniessen.