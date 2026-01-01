Baghvan, A Taj Safari
Pench
Beschreibung
Einleitung
An einem idyllischen Plätzchen und von Wäldern umgeben liegt die Baghvan Lodge, ein weiteres Gemeinschaftsprojekt der indischen Taj Hotelkette mit der renommierten, auf das Führen von luxuriösen Safari Lodges spezialisierte Firma &Beyond (ehemals CC Africa). Nur fünf Minuten vom Parkeingang gelegen, finden Reisende hier eine luxuriöse Basis als Ausgangspunkt für spannende Entdeckungstouren im Pench Nationalpark. Die 12 grosszügig konzipierten, allein stehenden Suiten sind klimatisiert und mit modernen Annehmlichkeiten ausgestattet.
Eine Terrasse lädt zum Ausspannen und Verweilen ein. Wer möchte kann in einem zusätzlichen Bett auf der gedeckten Dachterrasse unter dem Moskitonetz im Freien schlafen. Zur Lodge gehört ein Swimmingpool, eine Bibliothek sowie ein Restaurant, wo interessierte Gäste eingeladen sind, das Zubereiten von indischen Spezialitäten zu erlernen.
Preis auf Anfrage
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