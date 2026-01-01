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Baghvan, A Taj Safari

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Pench

Die Lodge ist zweifellos die beste und luxuriöseste Unterkunft des Pench Nationalparks mit einer perfekten Lage unweit des Parkeingangs. Sehr angenehme Zim­mer, speziell ist das zusätzliche Bett auf dem Dach im Freien.

Beschreibung

Einleitung

An einem idyllischen Plätzchen und von Wäldern umgeben­ liegt die Baghvan Lodge, ein weiteres Ge­meinschaftsprojekt der indischen Taj Hotelkette mit der re­nommierten, auf das Führen von luxuriösen Safari Lodges spezialisierte Firma &Beyond (ehemals CC Africa). Nur fünf Minuten vom Park­eingang gele­gen, finden Rei­sen­de hier eine luxuriöse Basis als Ausgangspunkt für spannende Ent­deckungs­touren im Pench Nationalpark. Die 12 grosszügig konzipierten, allein stehenden Suiten sind klimatisiert und mit modernen An­nehmlichkeiten ausgestattet.

Eine Terrasse lädt zum Aus­spannen und Verweilen ein. Wer möchte kann in einem zusätzlichen Bett auf der gedeckten Dach­terrasse unter dem Moskitonetz im Freien schlafen. Zur Lodge ge­hört ein Swim­ming­pool, eine Bi­blio­thek sowie ein Restau­rant, wo interessierte Gäste eingeladen sind, das Zubereiten von indischen Spe­zia­li­täten zu erlernen.

Preis auf Anfrage

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