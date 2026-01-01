Die 13 Zelte des Camps sind auf festem, permanentem Untergrund aufgestellt und mit einem Badezimmer mit Dusche und WC ausgestattet. Weitere Annehmlichkeiten sind Klima­anlage, Kaffee-/Tee­kocher, ein kleiner Kühlschrank und eine schöne Veranda. Die Zimmer sind geräumig und im modernen Ethno-Stil ausgestattet. Im Restaurant des Camps haben Sie die Wahl zwischen vegetarischen und nicht ­vegetarischen indischen Spe­zia­litäten sowie internationalen Gerichten. Zum Camp gehören auch eine Bar sowie eine Bibliothek. Eingebettet im Dschungel können Sie sich im Spa bei einer Massage entspannen. Direkt neben dem Camp befindet sich ein Wasserloch.