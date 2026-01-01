Tiger's Den Resort
Bandhavgarh
Beschreibung
Einleitung
Umgeben von der Ruhe der Wildnis ist das Tiger’s Den Resort wie geschaffen für Natur- und Tierfreunde. Das nette Personal des hübschen, kleinen Resorts empfängt seine Gäste herzlich und ist sehr besorgt, Ihnen den Aufenthalt angenehm und unvergesslich zu gestalten. Die 34 Zimmer bieten den nötigen Komfort mit einem Badezimmer und einer Terrasse. Sie sind wohnlich eingerichtet, gepflegt und sauber. Im Restaurant wird das Frühstück serviert, indische und chinesische Gerichte sowie westliche Menüs zubereitet.
Abends wird häufig ein romantisches Barbecue am Feuer veranstaltet. Es werden Jeepsafaris und Vogelbeobachtungen unternommen. Nebst Tierbeobachtungen können Sie von hier aus auch Wanderungen unternehmen sowie Dörfer und Märkte besuchen. Das Tiger’s Den Resort liegt an der Grenze zum Nationalpark.
Preis auf Anfrage
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