Umgeben von der Ruhe der Wildnis ist das Tiger’s Den Resort wie geschaffen für Natur- und Tierfreunde. Das nette Per­so­nal des hübschen, kleinen Resorts empfängt seine Gäste herzlich und ist sehr besorgt, Ihnen den Aufenthalt angenehm und unvergesslich zu gestalten. Die 34 Zimmer bieten den nötigen Komfort mit einem Badezimmer und einer Terrasse. Sie sind wohnlich eingerichtet, gepflegt und sauber. Im Re­s­tau­rant wird das Frühstück serviert, indische und chinesische Gerichte sowie westliche Menüs zuberei­tet.

Abends wird häufig ein romantisches Bar­becue am Feuer veranstaltet. Es werden Jeep­safaris und Vogel­­beo­bach­tun­gen unter­­nommen. Nebst Tierbeo­bach­tungen können Sie von hier aus auch Wan­de­rungen unter­nehmen sowie Dörfer und Märkte besuchen. Das Tiger’s Den Resort liegt an der Grenze zum Natio­nal­park.