Samode Safari Lodge
Bandhavgarh
Beschreibung
Einleitung
In dieser traumhaften Lodge mit lediglich 12 freistehenden, luxuriösen Villen kommen Sie in den Genuss eines intensiven Naturerlebnisses. Die grosszügigen Villen mit indischem Dekor liegen verteilt auf dem Gelände der Lodge und bieten viel Privatsphäre. Sie verfügen über ein Schlaf- und Wohnzimmer, ein Innen- und Aussenbad sowie eine Veranda. Die Lodge befindet sich im offenen Grasland mitten in der Natur. In der Nachbarschaft befindet sich ein kleines Dorf, welches Sie auf einem Spaziergang erkunden können.
Lounges mit Terrasse laden zum Geniessen der Stille und traumhaften Aussicht ein. Zur Lodge gehört ein geheizter Swimmingpool, Spa, Jacuzzi, Fitnessraum, eine Bibliothek sowie eine Kunstgalerie. Internetzugang in der Hauptlodge. Restaurant mit westlicher und indischer Küche, Barbecues beim Camp Feuer. Private Essen können im Busch oder in der eigenen Villa organisiert werden. Die Safaris werden in Resorteigenen Jeeps mit geschulten Führern durchgeführt.
Preis auf Anfrage
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