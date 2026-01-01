Knecht Reisegruppe Gütesiegel
indien Reisen Gütesiegel
indienreisen

The Lalit Temple View

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

Khajuraho

Ein angenehmes und empfeh­lenswertes Hotel mit ausgezeichneter Lage, gutem Service und modernem Kom­­fort. Sicherlich die beste Adresse in Khaj­ur­aho!

Beschreibung

Einleitung
Ein Spa mit verschiedenen Massa­gen, Sauna, Dampf­bad, Fitnessraum und Yoga sorgen für Ent­spannung. Ausserdem stehen den Gästen ein grosser Swim­ming­pool mit Schattenplätzen und ein schön gestalteter Gar­ten zur Ver­fügung.
Lage
Lediglich 200 Meter trennen Sie vom berühmten Unesco Weltkulturerbe, welches Sie auch von Ihrem Hotel aus bestaunen können. Der Flughafen von Khajuraho be­findet sich nur sechs Kilometer vom Hotel entfernt.
Angebot
Das Restaurant bietet indische und internationale Menüs an. An der «Mahua Bar» können Sie sich nach einem Besichtigungstag einen Drink ­genehmigen.
Zimmer
Die 47 grossen Zim­mer sind mit allen Annehmlichkeiten für einen unbeschwerten Aufenthalt ausgestattet. Dazu gehören grosse Fenster, Bad/Du­sche, Klima­an­lage, Fernseher, Telefon, gratis Inter­netzugang, Minibar, Safe und Kaf­fee-/Tee­kocher.
Preis auf Anfrage

Loading map...

Ähnliche Reisen