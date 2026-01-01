Beschreibung

Einleitung Ein Spa mit verschiedenen Massa­gen, Sauna, Dampf­bad, Fitnessraum und Yoga sorgen für Ent­spannung. Ausserdem stehen den Gästen ein grosser Swim­ming­pool mit Schattenplätzen und ein schön gestalteter Gar­ten zur Ver­fügung.

Lage Lediglich 200 Meter trennen Sie vom berühmten Unesco Weltkulturerbe, welches Sie auch von Ihrem Hotel aus bestaunen können. Der Flughafen von Khajuraho be­findet sich nur sechs Kilometer vom Hotel entfernt.

Angebot Das Restaurant bietet indische und internationale Menüs an. An der «Mahua Bar» können Sie sich nach einem Besichtigungstag einen Drink ­genehmigen.