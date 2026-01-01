The Lalit Temple View
Khajuraho
Beschreibung
Einleitung
Ein Spa mit verschiedenen Massagen, Sauna, Dampfbad, Fitnessraum und Yoga sorgen für Entspannung. Ausserdem stehen den Gästen ein grosser Swimmingpool mit Schattenplätzen und ein schön gestalteter Garten zur Verfügung.
Lage
Lediglich 200 Meter trennen Sie vom berühmten Unesco Weltkulturerbe, welches Sie auch von Ihrem Hotel aus bestaunen können. Der Flughafen von Khajuraho befindet sich nur sechs Kilometer vom Hotel entfernt.
Angebot
Das Restaurant bietet indische und internationale Menüs an. An der «Mahua Bar» können Sie sich nach einem Besichtigungstag einen Drink genehmigen.
Zimmer
Die 47 grossen Zimmer sind mit allen Annehmlichkeiten für einen unbeschwerten Aufenthalt ausgestattet. Dazu gehören grosse Fenster, Bad/Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe und Kaffee-/Teekocher.
Preis auf Anfrage
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