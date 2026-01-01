The Address Montgomerie Dubai
Dubai
Beschreibung
Einleitung
Mit Blick auf die atemberaubende Skyline von Dubai wird der Urlaub in diesem Hotel zu einem echten Highlight.
Für die aktiveren Gäste eignet sich das Fitnesscenter, um sich unter professioneller Aufsicht völlig auspowern zu können.
Mit Blick auf die atemberaubende Skyline von Dubai wird der Urlaub in diesem Hotel zu einem echten Highlight.
Das Personal des Golfhotels The Adress Montgomerie bietet seinen Gästen einen 24-Stunden Service. Auch das Küchenpersonal zaubert Köstlichkeiten auf die Tische der modernen und schicken Restaurants des Montgomerie Hotels.
Im Spa- und Wellnessbereich können sich die Gäste mit Anwendungen aus aller Welt verwöhnen lassen. Neben Ganzkörpermassagen mit verführerischen Ölen, können sich Männer und Frauen auch bei angenehmen Gesichtsmasken völlig entspannen und abschalten.
Für die aktiveren Gäste eignet sich das Fitnesscenter, um sich unter professioneller Aufsicht völlig auspowern zu können.
Championship-Golfkurs mit Dubai-Skyline
Wen es lieber an die frische Luft zieht, der ist auf dem Golfplatz des Hotels herzlich willkommen. Dieser 18-Loch Championship Kurs lädt Golfer jeden Handicaps zu einer unvergesslichen Partie ein. Mit Blick auf die atemberaubende Skyline von Dubai wird der Urlaub in diesem Hotel zu einem echten Highlight.
Ausflüge in die Shoppingmalls oder zu den berühmten Sehenswürdigkeiten lohnen sich und sind vom The Address Montgomerie nur wenige Fahrminuten entfernt. Vom Flughafen erreichen die Gäste in weniger als 20 Minuten das Boutique-Hotel mit all seinen Vorzügen.
Lage
Neben den Emirates Golfplätzen, ca. 20 km von Dubai und ca. 35 km vom Flughafen entfernt.
Angebot
Das Hotel verfügt über 3 Restaurants, Wellnessbereich, Golfplatz, Aussenpool, Fitnesscenter, Bar/Lounge, kostenloser Parkservice, kostenloses WLAN in den öffentlichen Bereichen.
Zimmer
Mit nur 21 Zimmern erwartet Sie hier viel Privatsphäre und golfaffine Gäste. Die 44 m2 grossen Deluxe Courtyard Zimmer bieten Bad mit Dusche und Badewanne, Föhn, LCD-TV, CD/DVD Player, gratis Internetzugang, Safe, Minibar, Kaffee-/Teezubereiter, sowie Balkon oder Terrasse. Die Premier Golf View Zimmer bieten zusätzlich Blick über den Montgomerie Golf Course. Die 112 m2 grosse Montgomerie Suite verfügt über eine separate Lounge mit Esstisch, 3 Balkone, 2 TV´s sowie iPod Dockingstation.
Aktivitäten
Wellness: Angsana Spa mit Massagen und Wellnessbehandlungen.
Golf
The Montgomerie Golf Course, The Emirates Majlis & Faldo, Els Club Dubai, Jumeirah Golf Estates Earth & Fire, Arabian Ranches, Jebel Ali, Dubai Creek und Al Badia.
Kulinarisches
Kulinarisch können Sie sich im „Links" Restaurant mit Themenabenden, dem „Monty's" mit Internationaler Küche oder dem „Nineteen" bei Grillspezialitäten verwöhnen lassen.
Preis auf Anfrage
Loading map...