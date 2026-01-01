Waldorf Astoria Ras Al Khaimah
Ras al Khaimah
Beschreibung
Einleitung
Wie ein Palast erscheint das prachtvolle Spa- und Golfresort Waldorf Astoria Ras Al Khaimah, eine der besten Adressen für Golfreisen nach Dubai.
Golfhotel Waldorf Astoria Ras Al Khaimah mit Luxus-Ambiente
Der 350 Meter lange Privatstrand bietet einen umwerfenden Blick auf das azurblaue Wasser des Arabischen Meers. Eingerahmt vom Meer, dem rötlich schimmernden Hadschar-Gebirge und einer weiten Wüstenlandschaft gehört zu den Top 25 Hotels in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ganz in der Nähe liegt der Golfplatz Al Hamra Golf Course.
Golfhotel Waldorf Astoria Ras Al Khaimah mit Luxus-Ambiente
Der 350 Meter lange Privatstrand bietet einen umwerfenden Blick auf das azurblaue Wasser des Arabischen Meers. Eingerahmt vom Meer, dem rötlich schimmernden Hadschar-Gebirge und einer weiten Wüstenlandschaft gehört zu den Top 25 Hotels in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ganz in der Nähe liegt der Golfplatz Al Hamra Golf Course.
Lage
Das Hotel liegt 10 Minuten vom Stadtzentrum von Rais Al Khaimah entfernt, die Transferzeit vom Flughafen Dubai beträgt 50 Fahrminuten.
Angebot
Die stilvolle Hotelanlage verfügt über 346 Zimmer und Suiten. Zu den weiteren Annehmlichkeiten zählen 2 Swimmingpools, Whirlpool, Business-Center, Friseur, Einkaufsmöglichkeiten, kostenloser WIFI-Zugang sowie zehn Restaurants.
Zimmer
Die 346 prunkvoll aber zugleich modern eingerichteten, lichtdurchfluteten Zimmer und Suiten des Waldorf Astoria fallen sehr geräumig aus. Alle verfügen über ein luxuriöses Badezimmer aus Marmor mit separater Regendusche und WC, Badewanne, Bademantel, Föhn, begehbaren Kleiderschrank, Schreibtisch, Sitzecke, Plasma-TV, DVD-Player, MP3-Player, iPod-Docking-Station, Nespresso-Kaffeemaschine, Teekocher, Minibar, täglich kostenfreies Tafelwasser, Telefon, Safe und Klimaanlage
Aktivitäten
Sport: Modern ausgestattetes Fitnesscenter, mehrere Tennisplätze, Tauchen und Fischen.
Spa: Das Signature Spa bietet seinen Gästen eine Sauna, ein Dampfbad, ein Jacuzzi, Erlebnisduschen sowie 12 Behandlungsräume.
Spa: Das Signature Spa bietet seinen Gästen eine Sauna, ein Dampfbad, ein Jacuzzi, Erlebnisduschen sowie 12 Behandlungsräume.
Golf
Al Hamra Golf Course.
Preis auf Anfrage
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