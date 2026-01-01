Park Hyatt Abu Dhabi Hotel & Villas
Abu Dhabi
Beschreibung
Einleitung
Direkt am circa 9 km langen geschützten natürlichen Sandstrand auf Saadiyat Island, liegt das Park Hyatt Abu Dhabi Hotel & Villas. Zeitgemäßes Ambiente und gradliniges Design kombiniert mit arabischen Stilelementen verleihen dem Hotel das landestypische Flair.
Direkt am circa 9 km langen geschützten natürlichen Sandstrand auf Saadiyat Island, liegt das Park Hyatt Abu Dhabi Hotel & Villas. Zeitgemäßes Ambiente und gradliniges Design kombiniert mit arabischen Stilelementen verleihen dem Hotel das landestypische Flair.
Jedes der 306 geräumigen Gästezimmer sowie alle Suiten und privaten Villen des Golfhotel Park Hyatt Abu Dhabi bieten einen herrlichen Blick auf den Strand, den Golfclub oder auf die Gartenanlage und verfügen über einen eigenen Balkon bzw. eine eigene Terrasse.
Auf Golfreisen in Arabien bietet das preisgekrönte, elegante Park Bar & Grill eine grosse Auswahl an Fisch und Meeresfrüchten, authentische asiatische Gerichte sowie feinste Steaks vom Holzkohle-Grill in einem zeitgenössischen Ambiente.
Das Stadtzentrum, die Geschäftsviertel und zahlreiche Parks und weitere Strände sind nur wenige Minuten mit dem Auto entfernt. Zu den nahe gelegenen Attraktionen zählen das Emirates Heritage Village, Ferrari World Abu Dhabi und die riesige Scheich Zayed-Moschee. Ein besonderes Highlight ist der hauseigene Meeresbiologe, der mit den Hotelgästen auf Bootstouren entlang der Küste das Ökosystem der Meere erkundet.
Lage
Abu Dhabi / Saadiyat Island.
Angebot
3 Restaurants, 3 Bars/Lounges, 4 Schwimmbäder, Fitnessclub, Camp Hyatt (für Kinder), hoteleigener Privatstrand.
Zimmer
Park King: 50m2, King Size Bett, Privat Balkon, Minibar, Safe, LED Fernseher, Kabel & Satelliten Fernseher, MP3 Player Dockstation, Regendusche, Bügelbrett & Bügeleisen, Kaffee/Teemachine.
Aktivitäten
Sport: Schwimmen, Spazierengehen, Joggen, Fitness
Wellness: Spa mit einer Vielzahl von Behandlungsmöglichkeiten
Attraktionen Hotel: Das Hotel hat einen eingen Meresbiologen mit dem man auf Bootstouren an verschiedenen Orten der Küste mehr über Meeres-Ecosystem erfahren kann. Das Camp Hyatt (Kinderclub) organisert täglich vielfältige Abendteuer für Kinder.
Wellness: Spa mit einer Vielzahl von Behandlungsmöglichkeiten
Attraktionen Hotel: Das Hotel hat einen eingen Meresbiologen mit dem man auf Bootstouren an verschiedenen Orten der Küste mehr über Meeres-Ecosystem erfahren kann. Das Camp Hyatt (Kinderclub) organisert täglich vielfältige Abendteuer für Kinder.
Golf
Hoteleigener Golfplatz Saadiyat Beach Golf Club, 18 Loch.
Kulinarisches
Das preisgekrönte, elegante Park Bar & Grill bietet eine grosse Auswahl an Fisch und Meeresfrüchten, authentische asiatische Gerichte sowie feinste Steaks vom Holzkohle Grill in einem zeitgenössischen Ambiente.
Das Café serviert rund um die Uhr internationale Gerichte und mittelöstliche Spezialitäten. Highlight dieses Restaurants ist seine beeindruckende offene Küche im Raum.
Das Beach House bietet mediterrane Hausmannskost mit Blick auf das Wasser und den Golfplatz.
Das Café serviert rund um die Uhr internationale Gerichte und mittelöstliche Spezialitäten. Highlight dieses Restaurants ist seine beeindruckende offene Küche im Raum.
Das Beach House bietet mediterrane Hausmannskost mit Blick auf das Wasser und den Golfplatz.
Preis auf Anfrage
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