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The Westin Abu Dhabi Golf Resort & Spa

Abu Dhabi

Für alle die Golfen in Abu Dhabi im Vordergrund steht eine ideale Wahl da das Resort direkt am hoteleigenen 27-Loch Golfplatz liegt. Alle Zimmer zeigen in Richtung Golfplatz und von den höheren Etagen hat man einen grossartigen Blick auf diesen.

Beschreibung

Einleitung

Ein Ort der Ruhe und Entspannung. Der zarte Duft von weissem Tee kombiniert mit gedämpften Erdtönen und stimmungsvoller Beleuchtung in der Lobby schafft ein erholsames Ambiente. Das Westin Abu Dhabi ist ein wahrhaftiges Golf-Hotel.

Im Golfhotel The Westin Abu Dhabi sind alle Zimmer gen Golfplatz ausgerichtet, der Sport steht im Vordergrund und die Grossstadt wirkt weit, weit weg. Wer allerdings auf Golfreisen in Arabien die wunderschöne Meerespromenade von Corniche sehen will, muss dennoch nur wenige Minuten fahren.

Der Blick auf Yas Island mit der Formel-1-Rennstrecke lohnt sich ebenso.

Im Haus des Golfhotel The Westin Abu Dhabi geht es nur um das eine – Golf! Kein Wunder, der 27-Loch-Platz liegt wortwörtlich um die Ecke. Die Zimmer in den unteren Etagen haben einen direkten Zugang, die der oberen einen herrlichen Blick auf den Platz.

Lage
Abu Dhabi
Angebot
3 Restaurants, 3 Lounges/Bars, gratis WLAN.
Zimmer
Deluxe Zimmer: 45m2, direkter Zutritt zum Golfplatz, Minibar, Safe.
Aktivitäten
Sport: Schwimmen, Joggen, Fitness

Wellness: Spa mit einer Vielzahl von Behandlungsmöglichkeiten

Attraktionen Hotel: Nachtgolfen ab März, ein Golfplatz der Golferherzen höher schlagen lässt.
Golf
Hoteleigener Golfplatz Abu Dhabi Golf, 27 Loch.
Kulinarisches
Fairways ist das ganztags geöffnet und serviert von einfachen Snacks bis zu interaktiven Brunches alles.

Sacci bietet authentische italienische Spezialitäten wie handgemachte Pastas, „alla Piedra" Pizza und sein Signaturgericht „Bistecca Florentina" dass am Tisch zubereitet wird.

The Retreat serviert Pub typische Gerichte und zeigt Übertragungen internationaler Sportevents in contemporärer Eleganz.
Preis auf Anfrage

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