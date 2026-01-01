The Ritz Carlton Dubai
Dubai
Beschreibung
Einleitung
Die Hotelanlage des The Ritz Carlton in Dubai besticht mit einem Fitness-Center, sowie Tennis – und Squash-Plätzen. Auch Wassersportangebote stehen für die Gäste bereit.
Es gibt verschiedene Zimmerausstattungen, vom Deluxe Zimmer mit 50 m2 bis hin zu den Royal Suiten mit einer Grösse von 220 m2. Dabei haben alle Räume einen ausgezeichneten Meerblick und verfügen über Balkone.
Die Hotelanlage des The Ritz Carlton in Dubai besticht mit einem Fitness-Center, sowie Tennis – und Squash-Plätzen. Auch Wassersportangebote stehen für die Gäste bereit.
Das relativ kleine, sehr gediegene Hotel findet sich direkt am trendigen Jumeirah Beach Walk. Das Ritz-Carlton in Dubai erfüllt die höchsten Ansprüche seiner Gäste und auch die grössten Wünsche der Urlauber.
Am 350 Meter langen Sandstrand stellt das Luxushotel eine Wohlfühloase inmitten einer der angesagtesten Viertel Dubais dar.
Eine grosszügige Gartenanlage mit Pool lädt zum Entspannen ein und sechs Restaurants und zwei Lounges lassen Feinschmecker und Geniesser voll auf ihre Kosten kommen.
Es gibt verschiedene Zimmerausstattungen, vom Deluxe Zimmer mit 50 m2 bis hin zu den Royal Suiten mit einer Grösse von 220 m2. Dabei haben alle Räume einen ausgezeichneten Meerblick und verfügen über Balkone.
Freizeitangebote en masse
Die Hotelanlage besticht zudem mit einem Fitness-Center, sowie Tennis – und Squash-Plätzen. Auch Wassersportangebote stehen für die Gäste bereit. Zudem sind Ausflüge zu drei nahegelegenen Golfplätzen The Montgomerie, The Emirates Majilis und Emirates Faldo möglich.
Abschliessend nach einem spannenden Tag auf dem Golfplatz empfiehlt sich ein Besuch im Ritz-Carlton Club. Die Clublounge des Hotels bietet zu jeder Tageszeit verschiedene Snacks wie ausgewählte Desserts, Mittagssnacks, Afternoon-Tea oder Cocktails. In einem ansprechenden Ambiente findet sich für jeden Gast eine gemütliche Sitzecke. Wer gerne etwas Zweisamkeit geniessen möchte, der kann seine Kinder im Ritz Kids-Club (4-12 Jahre) betreuen lassen. Es ist ein wahres Paradies für die kleinen Gäste.
Lage
Direkt am 350m langen Strand von Jumeirah. Eine Shoppingzone, nur wenige Gehminuten vom Hotel gelegen, bietet eine Vielzahl an exklusiven Geschäften und Restaurants. Das Stadtzentrum ist ca. 30 km entfernt, zum Flughafen sind es ca. 35 km.
Angebot
Die grosszügige Garten- und Poolanlage lädt zum Entspannen ein und die 5 Restaurants, 2 Lounges, Library Bar und der Gulf Pavilion bieten dem Feinschmecker und Geniesser alles nur Erdenkliche. WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.
Zimmer
Die klassisch eleganten Deluxe Zimmer (50 m2) mit Balkon oder Patio mit Sicht Richtung Meer sowie separatem Sitzbereich bieten Marmorbad, Dusche, WC, Fön, iPod-Anschluss, WiFi gegen Gebühr, TV, Minibar, Safe, Schuhputzservice, Strandtasche, täglich Zeitung. Die Club Deluxe Zimmer bieten zusätzlich den Zugang zur Club Level Lounge mit täglich American Breakfast, Afternonn Tea, Hors d'oeuvres & Cocktails sowie süsse Speisen an. Zudem kostenfrei WiFi in der Lounge. Ebenfalls im Angebot sind die luxuriöseren Junior Suiten (90 m2), Executive Suiten (108 m2), Emirates Suiten (220 m2) sowie Royal Suiten (220 m2).
Aktivitäten
Sport: Gratis: Fitness-Center, Tennis. Gegen Gebühr: Wassersport
Wellness: Das The Ritz-Carlton Spa bietet eine Mischung aus balinesischen und europäischen kosmetischen Anwendungen, Massagen und Aromatherapien an.
Wellness: Das The Ritz-Carlton Spa bietet eine Mischung aus balinesischen und europäischen kosmetischen Anwendungen, Massagen und Aromatherapien an.
Golf
Emirates Golf Club.
Kulinarisches
Im Splendido erwarten Sie frisch zubereitete italienische Gerichte. Das Amaseena bietet in Beduinenzelten arabische Köstlichkeiten und dezente Abendunterhaltung. Das neue Caravan Restaurant verwöhnt Sie mit indischen, arabischen und mediterranen Speisen. In der Lobby Lounge geniessen Sie Ihren Afternoon Tea, alkoholische Getränke in der Library Bar. In der neuen La Baie Lounge werden Tapas und Drinks am Strand angeboten und im Blue Jade asiatische Spezialitäten. Der Palm Grill direkt am Pool bietet gegrilltes Seafood, der Gulf Pavilion befindet sich direkt am Pool.
Preis auf Anfrage
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