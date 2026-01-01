Borgo Egnazia
Fasano
Beschreibung
Einleitung
Das Golfhotel Borgo Egnazia liegt im Herzen Apuliens, direkt am Mittelmeer, und ist umgeben von mediterranen Olivenhainen – ein Urlaubsort, wie er im Buche steht.
Inmitten jahrhundertealter Olivenbäume und üppiger Obstplantagen liegt das preisgekrönte 5-Sterne-Golfhotel Borgo Egnazia unweit der Ausgrabungen der antiken Stadt Egnatia. Es ist eines der exklusiven Häuser der im Privatbesitz befindlichen Gruppe San Domenico Hotels in der Region Apulien. Die einem apulischen Dorf nachempfundene Hotelanlage Borgo Egnazia fügt sich harmonisch in die Landschaft, die Natur und die Tradition des Landes ein und ist die ideale Anlaufstelle auf Golfreisen durch Italien.
Inmitten jahrhundertealter Olivenbäume und üppiger Obstplantagen liegt das preisgekrönte 5-Sterne-Golfhotel Borgo Egnazia unweit der Ausgrabungen der antiken Stadt Egnatia. Es ist eines der exklusiven Häuser der im Privatbesitz befindlichen Gruppe San Domenico Hotels in der Region Apulien. Die einem apulischen Dorf nachempfundene Hotelanlage Borgo Egnazia fügt sich harmonisch in die Landschaft, die Natur und die Tradition des Landes ein und ist die ideale Anlaufstelle auf Golfreisen durch Italien.
Lage
Seine zentrale Lage in Apulien macht es zum idealen Ausgangspunkt für Entdeckungen in der Umgebung an. Dazu gehören die Küste, alte Olivenhaine, die antike Stadt Gnathia und die Stadt Alberobello.
Angebot
Das Borgo Egnazia wurde aus vollständig aus grobem Kalkstein und lokalen Steinen gebaut, mit moderner und zugleich traditioneller Einrichtung. Nebenan befindet sich der weltberühmte San Domenico Par-72-Golfplatz mit 18 Löchern. Weitere Highlights wie das Vair Spa mit Wasser- und Körperbehandlungen, der Beach Club, ein Tennisplatz, Kinderunterhaltung und viele weitere Aktivitäten sorgen für einen unvergesslichen Aufenthalt. Die Villen und der Hauptblock des Resorts mit ihren eleganten und geräumigen Zimmern und Suiten sind die ideale für diejenigen, die sich einen Urlaub voller Komfort und Ruhe wünschen.
Il Borgo ist ideal für Familien mit Kindern, da es mehrere kleinere Gebäude mit grossen Räumen hat, mit genügend Platz für grosse und kleine Gäste in komfortablem Ambiente. Das Borgo versprüht eine angenehme Atmosphäre, da es im Stil eines kleinen Dorfleben mit Piazza, kleiner Kirche und Café gebaut wurde.
Zimmer
220 Zimmer und Villen mit Bad oder Dusche/WC, Fön, Telefon, Sat-TV, Wi-Fi und Balkon. Villen zusätzlich mit privatem Swimmingpool.
Zimmerkategorien „La Corte": La Corte Bella: 35m2, Schlafzimmer, Balkon, teilweise mit Meersicht.
Zimmerkategorien „La Corte": La Corte Bella: 35m2, Schlafzimmer, Balkon, teilweise mit Meersicht.
Aktivitäten
Sie werden vom 8-Loch Golfplatz des in der Nähe liegenden San Domenico Golf Clubs profitieren können, der als einer der besten Golfclubs Italiens gilt. Neben dem Spa gibt es die Gelegenheit zu Aktivitäten wie Tennis, Reiten, Wassersport und einem Kidsclub inklusive Tennisakademie.
Das Borgo Egnazia bietet Ihnen eine breite Palette an Möglichkeiten, die es Ihnen ermöglichen, alle Ihre bevorzugten Entspannungs- und Sportaktivitäten auszuüben. Es verfügt über drei grosse Aussenpools, ein beheiztes Hallenbad, vier Tennisplätze, eine Boutique (Bottega Egnazia), einen Spielraum, einen Zigarrenraum und einen Leseraum. In den warmen Monaten können Sie auch einen Tauchgang oder ein Sonnenbad an einem der beiden privaten Stränden geniessen: die felsige Cala Masciola, ausgestattet mit einem Wassersportzentrum und einem Restaurant für frischen Fisch, und das sandige La Fonte, welches ideal für Familien mit einem Kinderbereich ist.
Sie werden vom 8-Loch Golfplatz des in der Nähe liegenden San Domenico Golf Clubs profitieren können, der als einer der besten Golfclubs Italiens gilt. Neben dem Spa gibt es die Gelegenheit zu Aktivitäten wie Tennis, Reiten, Wassersport und einem Kidsclub inklusive Tennisakademie.
Wellness: Auf das perfekte Wellness-Vergnügen dürfen sich die Gäste im 2'000 m2 grossen „Vair Spa" freuen, das im Hauptgebäude La Corte untergebracht ist.
Über 14 Behandlungsräume, eine Spa-Suite mit Garten und Dampfraum, eine Social Suite für Mani- und Pediküre, eine Infusion Bar sowie ein beheizter Innenpool stehen zur Verfügung. Ein Yogastudio, ein Fitnessbereich sowie ein Floatation Raum ergänzen das Angebot. Herzstück ist der Nassbereich, der den Badehäusern im alten Rom nachempfunden wurde. Eine apulische Sauna und eine römisch-apulische Signature-Behandlung lassen alt bewährte Traditionen der Entspannung aufleben.
Golf
Der San Domenico Golf ist ein wunderschöner 18-Loch-Platz, einer der besten und etabliertesten Plätze Italiens, der für einige wichtige nationale und internationale Turniere jeweils gebucht wird.
Völlig in die mediterrane Flora eingebettet, bietet der Platz von jedem Loch aus einen atemberaubenden Blick auf die blaue Adria, wobei der Seewind während des Spiels über den gesamten Platz fegt. Der Platz wurde vom Architekten Andy Haggar nach den höchsten Standards der USGA-Spezifikationen entworfen.
Völlig in die mediterrane Flora eingebettet, bietet der Platz von jedem Loch aus einen atemberaubenden Blick auf die blaue Adria, wobei der Seewind während des Spiels über den gesamten Platz fegt. Der Platz wurde vom Architekten Andy Haggar nach den höchsten Standards der USGA-Spezifikationen entworfen.
Kulinarisches
In Harmonie mit dem Stil des Resorts, werden in den Restaurants des Borgo Egnazia vor allem typische Gerichte der regionalen Tradition angeboten. Die apulische Küche ist auf der ganzen Welt für ihre Vielfalt und Authentizität bekannt. Jedes Restaurant im Borgo Egnazia bietet höchste Qualität in Bezug auf Essen und Service, verbunden mit einer unterschiedlichen Stimmung für jeden Standort. Und wenn Sie es lieben, tagsüber einen Drink, einen Aperitif bei Sonnenuntergang oder einen Toast nach dem Abendessen zu geniessen, sollten Sie die klassischen Cocktails und einzigartigen Neuheiten in den Bars nicht verpassen.
„Cala Masciola" ist ein Restaurant am Meer, welches leichte Salate, Pastagerichte und vor allem extrem frische Meeresfrüchte serviert.
In Harmonie mit dem Stil des Resorts, werden in den Restaurants des Borgo Egnazia vor allem typische Gerichte der regionalen Tradition angeboten. Die apulische Küche ist auf der ganzen Welt für ihre Vielfalt und Authentizität bekannt. Jedes Restaurant im Borgo Egnazia bietet höchste Qualität in Bezug auf Essen und Service, verbunden mit einer unterschiedlichen Stimmung für jeden Standort. Und wenn Sie es lieben, tagsüber einen Drink, einen Aperitif bei Sonnenuntergang oder einen Toast nach dem Abendessen zu geniessen, sollten Sie die klassischen Cocktails und einzigartigen Neuheiten in den Bars nicht verpassen.
Das Restaurant „Due Camini" ist ein à la carte Restaurant mit einer grossen Veranda, das sich im Zentralblock des Hotels befindet.
Raffiniertes Design und der gut versorgte Weinkeller sind seine Haupteigenschaften. Das Restaurant „La Frasca" erwartet Sie im Borgo mit reichen Buffets, Live-Cooking-Stations und Grillen im Freien auf dem Hauptplatz der Anlage. Die Trattoria „Mia Cucina" ist die Küche des Restaurants La Frasca, die an einigen Abenden die Gestalt ändert, um Ihnen eine typische kulinarische Erfahrung von Fasano anzubieten (Schauküche). „Il Colonnato" bietet Gourmet-Gerichte der apulischen Küche in Büffetform mit Grillgerichte, frischem Fisch und Fleisch, frittierten Speisen, Pizza und Pasta an.
„Cala Masciola" ist ein Restaurant am Meer, welches leichte Salate, Pastagerichte und vor allem extrem frische Meeresfrüchte serviert.
Das "Il Cortile" ist ein Live-Cooking Restaurant. Hier können die Gäste an verschiedenen Stationen die Zubereitung ihres Lieblingsgerichts verfolgen und erlernen, sei es ein erster Gang, ein Fleisch- oder Fischrezept oder ein frisch zubereiteter Salat. Im "Da Frisella" werden die kleinen Gäste glücklich und in der "51 Bar del Portico" können Sie nach einem Golfspiel oder Sonnenbad einen Drink geniessen und einen leichten Snack essen.
Preis auf Anfrage
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