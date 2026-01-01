In Harmonie mit dem Stil des Resorts, werden in den Restaurants des Borgo Egnazia vor allem typische Gerichte der regionalen Tradition angeboten. Die apulische Küche ist auf der ganzen Welt für ihre Vielfalt und Authentizität bekannt. Jedes Restaurant im Borgo Egnazia bietet höchste Qualität in Bezug auf Essen und Service, verbunden mit einer unterschiedlichen Stimmung für jeden Standort. Und wenn Sie es lieben, tagsüber einen Drink, einen Aperitif bei Sonnenuntergang oder einen Toast nach dem Abendessen zu geniessen, sollten Sie die klassischen Cocktails und einzigartigen Neuheiten in den Bars nicht verpassen.



Das Restaurant „Due Camini" ist ein à la carte Restaurant mit einer grossen Veranda, das sich im Zentralblock des Hotels befindet.

Raffiniertes Design und der gut versorgte Weinkeller sind seine Haupteigenschaften. Das Restaurant „La Frasca" erwartet Sie im Borgo mit reichen Buffets, Live-Cooking-Stations und Grillen im Freien auf dem Hauptplatz der Anlage. Die Trattoria „Mia Cucina" ist die Küche des Restaurants La Frasca, die an einigen Abenden die Gestalt ändert, um Ihnen eine typische kulinarische Erfahrung von Fasano anzubieten (Schauküche). „Il Colonnato" bietet Gourmet-Gerichte der apulischen Küche in Büffetform mit Grillgerichte, frischem Fisch und Fleisch, frittierten Speisen, Pizza und Pasta an.

„Cala Masciola" ist ein Restaurant am Meer, welches leichte Salate, Pastagerichte und vor allem extrem frische Meeresfrüchte serviert.



Das "Il Cortile" ist ein Live-Cooking Restaurant. Hier können die Gäste an verschiedenen Stationen die Zubereitung ihres Lieblingsgerichts verfolgen und erlernen, sei es ein erster Gang, ein Fleisch- oder Fischrezept oder ein frisch zubereiteter Salat. Im "Da Frisella" werden die kleinen Gäste glücklich und in der "51 Bar del Portico" können Sie nach einem Golfspiel oder Sonnenbad einen Drink geniessen und einen leichten Snack essen.