Beschreibung

Einleitung Auf 600 Meter Höhe, am Fuss des höchsten Vulkans in Europa, dem Ätna, liegt das Ill Picciolo Etna Golf Resort & Spa inmitten idyllischer Landschaften. Gut eine Autostunde nördlich vom Flughafen Catania befindet sich dieses 4-Sterne Golf-Resort. Zum Resort gehört auch der älteste 18-Loch Golfplatz auf Sizilien, der 1989 eröffnete Picciolo Golf Club. Der Platz passt sich der Umgebung wunderbar an, spielt sich in einem leichten auf und ab durch die alten Baumreihen und bietet immer wieder einen fantastischen Blick auf den Ätna.

Lage Inmitten der Natur des Ätnaparkes, umgeben von alten Baumbeständen und Weinreben, bietet es einen ruhigen Rückzugsort. Die 98 Zimmer und Suiten in verschiedenen Kategorien bieten den nötigen Komfort, um sich gleich bei Ankunft wohl zu fühlen. Das Hotel bietet zudem ein sehr gutes Restaurant, einen Spa Bereich, Fitness-Center sowie einen grosszügigen Aussenpool. Im gegenüber liegenden Clubhaus befindet sich ein weiteres Restaurant mit Bar.

Tipp vom Spezialisten Bei diesem Hotel empfehlen wir auf alle Fälle einen Mietwagen, damit sie auch die Sehenswürdigkeiten der Umgebung entdecken können. Planen Sie einen Ausflug ins bekannte Taormina mit seinen gut erhaltenen römischen Ausgrabungen, lassen Sie sich mit dem Helikopter um den Ätna fliegen oder haben Sie Lust auf einen Strandbesuch, dann lädt die Gegend um Naxos zum Sonnenbaden ein. Später können Sie den Besuch einer der unzähligen Weinkellereien planen und geniessen Sie abends in den kleinen Dörfern der Umgebung die lokale Küche.