Cachet Boutique Kunming Artime
Kunming
Beschreibung
Einleitung
Ein elegantes Stadthotel an zentraler Lage im Herzen von Kunming. Die 60 luxuriösen, komfortablen Zimmer und Suiten sind in modernem Design gestaltet. Zwei Restaurants mit kantonesischer und westlicher Küche, ein angegliedertes Brauhaus mit kleinem Biergarten sowie eine Weinbar decken kulinarische Bedürfnisse ab. Hoteleigenes Fitnesscenter. Die Ost-West Pagoden und lokale Restaurants sowie die Fussgängerzone sind in Gehdistanz erreichbar. Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt ca. 45 Minuten.
Preis auf Anfrage
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