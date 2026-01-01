Mandarin Oriental Sanya
Hainan
Beschreibung
Einleitung
Ein Fitnesscenter, zwei Tennisplätze und drei Swimmingpools stehen Ihnen zur Verfügung. Im exklusiven Spa werden Sie von ausgezeichneten Therapeuten professionell behandelt und verwöhnt. Für einen Spaziergang am Korallenstrand sind Badeschuhe empfehlenswert.
Lage
An einer Bucht, fünf Fahrminuten zur Stadt Sanya (kostenloser Shuttle Service). Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt 20 Minuten.
Angebot
Sechs Restaurants werden Ihnen wahre Gaumenfreuden bereiten. Speisen Sie auf einer kleinen Insel in einem See oder direkt am Meer. Die ausgezeichnete chinesische Küche sowie frische, nach Ihrem Wunsch zubereitete Meeresdelikatessen werden Sie begeistern. Zwei Bars bieten Musik und ausgezeichnete Weine. Delikate Teesorten können Sie im «Phoenix Tea House» probieren.
Zimmer
Die Resortanlage schmiegt sich einem tropischen Tal entlang. 297 sehr grosszügige Zimmer bieten eleganten Luxus und verfügen über Klimaanlage, Fernseher, Musikanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Safe, Minibar, Kaffee-/Teekocher und Föhn.
Terrace Room: Im Parterre gelegene helle Zimmer mit grosser Terrasse und Blick in den Garten.
Ocean View Room: In den oberen Etagen gelegen, mit Balkon und traumhafter Sicht in den Garten und auf das Meer.
Terrace Room: Im Parterre gelegene helle Zimmer mit grosser Terrasse und Blick in den Garten.
Ocean View Room: In den oberen Etagen gelegen, mit Balkon und traumhafter Sicht in den Garten und auf das Meer.
Preis auf Anfrage
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