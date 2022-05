Uluru Adventure ab Alice Springs

Alice Springs - Kata Tjuta / Uluru (M, A)

Sie verlassen Alice Springs und legen unterwegs als erstes einen Stopp bei einer authentischen Kamelfarm ein. Anschliessend Fahrt durch die unendlichen Weiten des Outbacks zum berühmten Uluru (Ayers Rock). Danach geht es weiter zu den faszinierenden Kata Tjuta (Olgas), wo Sie eine Wanderung zum eindrücklichen Valley of the Winds unternehmen, bevor Sie bei einem Glas Sekt den atemberaubenden Sonnenuntergang über dem Uluru bestaunen können. Sie haben heute die Gelegenheit in einem permanenten Zelt oder in einem Swag (australischer Schlafsack) unter Millionen von Sternen zu schlafen.