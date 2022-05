Das "The Louise" befindet sich mitten im Barossa Valley in kurzer Distanz zu preisgekrönten Weingütern.

Das bekannte «Appellation» Restaurant befindet sich im Hotel und ist von Freitag bis Dienstag geöffnet (eine vorgängige Reservation wird empfohlen). Die «Bar Louise», welche für Australiens beste Burger bekannt is, ist täglich geöffnet. Vom «The Louise» aus können verschiedene Ausflüge in die Region unternommen werden. Das Hotel bietet kostenloses WLAN. Das «The Louise» bietet einige unvergessliche Ausflüge an. Beim «Breakfast with the kangaroos» geniessen Sie Ihr Frühstück auf einer Wiese mit zahlreichen Kängurus im nahegelegenen Park.