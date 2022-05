The Frames liegt rund 265 Kilometer nordöstlich von Adelaide und ist in rund drei Fahrstunden erreichbar. Perfekt kombinieren lässt sich die Fahrt zum The Frames mit einem Aufenthalt im Barossa Valley, da Sie die bekannteste Weinregion Australiens sowieso auf dem Weg passieren. Die Lage der Unterkunft am Murray River verspricht ein Naturerlebnis par excellence sowie einen Aufenthalt inmitten grossartiger Natur.