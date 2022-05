Tasmanian Wonderland ab Hobart

Freycinet Nationalpark - Devonport (250 km)

Entlang der Ostküste fahren Sie heute via Bicheno, St. Helens und den kaskadenartigen St. Columba Falls nach Devonport. In Bicheno empfehlen wir Ihnen einen kurzen Stopp, um mit etwas Glück die hier ansässigen Pinguine zu erspähen. Zudem befindet sich hier an der Küste ein Blowhole, welches je nach Seegang mehr oder weniger Wasser speit. Weiter lohnt sich in Launceston ein kurzer Halt, wo Sie die Cataract Gorge besuchen und einen Spaziergang unternehmen können. Häufig werden auf diesem Wanderweg Wallabies und Pfaue in freier Natur gesichtet.