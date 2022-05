Tasmania Hike & Drive ab Hobart

Hobart

Nach Ihrer Ankunft auf Tasmanien übernehmen Sie Ihren Mietwagen am Flughafen und fahren in die Stadt. Der restliche Tag steht zu Ihrer freien Verfügung. Wir empfehlen Ihnen, den Salamanca Place zu erkunden, da sich dort in schönen Sandsteingebäuden kleine Shops, Cafés, Restaurants und Bars befinden. Alternativ können Sie per Schiff oder Fahrzeug einen Ausflug zum Museum of Old and New Art MONA unternehmen.