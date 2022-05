Sydney - Melbourne Coastal Drive

Die aufgeführte Reiseroute beschreibt die Standardvariante. Die Superiorvariante weicht geringfügig von dieser Route ab. Eine genaue Beschreibung können Sie bei knecht reisen anfragen. Starten Sie frühmorgens auf Ihrer ersten Etappe in Richtung Süden. Auf dem Princess Highway verlassen Sie Sydney südwärts via den Royal Nationalpark, wo sich ein kurzer Stopp zum Wandern lohnt. Ihr heutiges Ziel ist Kiama mit den bekannten «Blow Holes».

Nach kurzer Fahrt zweigt eine Nebenstrasse in die herrliche Jervis Bay ab. Oft können dort vom Hafen aus Delfine beobachtet werden. Besuchen Sie auch Huskisson, ein kleiner, malerischer Fischerort. Ihr Tagesziel ist der Ferienort Merimbula, wo abermals herrliche Strände und eine lebhafte Esplanade zum Verweilen einladen.

Lakes Entrance - Wilsons Promontory Nationalpark (ca. 280 km)

Sie fahren in den artenreichen Wilsons Promontory Nationalpark. Der Nationalpark liegt auf einer Halbinsel an der Südküste des Bundesstaates Victoria und ist bekannt für seine tierischen Bewohner wie Kängurus, Possums und Wombats, welche sich meistens am frühen Morgen oder bei Dämmerung beobachten lassen.